Sokolovští zastupitelé se mohou sejít, soud zamítl stížnost na volby

Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh voleb v Sokolově. Na rozhodnutí čekalo nově zvolené zastupitelstvo, které se nyní může sejít na ustavujícím zasedání. Navrhovatelka ve stížnosti vyjádřila pochybnosti o průběhu voleb, konkrétní porušení pravidel a zákona ale neuvedla. Soud proto stížnost zamítl, informoval dnes na úřední desce Krajský soud v Plzni.
Obecné konstatování, že má někdo pochybnosti, není podle zákona důvodem k tomu, aby soud volby prověřoval. Důvodem může být jen porušení zákona, které by mohlo hrubě ovlivnit výsledek voleb. "Soud není obecným kontrolním orgánem průběhu hlasování, který by měl právo a povinnost na žádost voliče či volební strany vyhledávat případná pochybení," uvedl soud v zamítavém rozhodnutí.
Do sokolovského zastupitelstva se v letošních komunálních volbách dostalo pět uskupení. Volby ve třetím největším městě Karlovarského kraje vyhrálo ANO, získalo osm mandátů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se sedmi mandáty. Třetí Hnutí pro město Sokolov bude mít šest zastupitelů. Čtvrté Společně pro Sokolov a VOK má čtyři mandáty, dva zastupitele má pátá SPD.
Nová koalice je už dohodnutá. Ve městě se domluvily Sokolov na plný úvazek (STAN a nezávislí) s Hnutím pro město Sokolov (ODS a nezávislí) a Společně pro Sokolov a VOK. Dohromady bude mít koalice 17 hlasů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu.