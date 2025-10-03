Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Jitka Kubíková Šrámková
  15:42aktualizováno  15:42
Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům třeba na ubytování na letním soustředění. Nebo koupil lopaty. To vyplynulo z pátečních výpovědí svědků v kauze s exděkanem FZS Lukášem Štichem, která pokračovala u Okresního soudu Plzeň-město.
Fotogalerie3

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli neprůhledným stipendiím. (19. března 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Státní zástupce na Šticha podal obžalobu za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle spisu některým studentům přiznával mimořádná stipendia bez adekvátního důvodu nebo v přemrštěné výši, a pak si od nich nechal peníze vyplatit zpět.

Štich tvrdí, že peníze nepoužil pro svoji potřebu, ale na provozní chod školy. To dnes naznačila i jedna z pracovnic fakulty Klára Gillernová z Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví. Ta na fakultě nejdříve do roku 2016 studovala a nyní tam učí.

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli neprůhledným stipendiím. (19. března 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Popsala, že fakulta pro studenty dlouhodobě organizuje třikrát ročně záchranářská soustředění, kde se učí dovednostem potřebným pro budoucí profesi. „Na jednom ze soustředění děkan Štich rozdal studentům peníze, aby si mohli zaplatit ubytování,“ uvedla a dodala, že by to mohlo souviset s tím, na co peníze z mimořádných stipendií mohl použít.

Popsala i další případ. Když se chystala na zimní soustředění se studenty, které je součástí studia a získávání studijních kreditů, zjistila, že jí chybí lopaty, což je součást takzvaných lavinových setů. „Děkan mi řekl, že je zaplatí,“ uvedla pracovnice fakulty, která tak potvrdila Štichovu obhajobu, že peníze používal na chod školy.

Bývalý student Jaroslav Pokorný u soudu řekl, že záchranářské kurzy, kde si museli sami platit ubytování i stravu, byly pro studenty přínosné. I on potvrdil, že dostával mimořádná stipendia v celkové výši kolem 60 až 70 tisíc korun. „Přišel za mnou, že peníze použije na provoz fakulty,“ řekl na adresu exděkana.

Děkan Západočeské univerzity v Plzni rezignoval kvůli neprůhledným stipendiím

Na fakultě podle něj panovala přátelská atmosféra, s děkanem se prý skamarádil i díky tomu, že byl členem Studentské komory, nakonec si i potykali a někdy spolu chodili na pivo. Jeho podíl, který mu ze stipendia zbyl, byla prý menší částka. „Zpátky jsem peníze posílala převodem. Nevím, jak jsem se dozvěděl číslo účtu, posílal jsem to na účet pana Šticha. Věřil jsem, že se peníze využily na fungování fakulty,“ popsal někdejší student a dnes záchranář.

Tehdy prý nepřemýšlel o tom, zda je forma vracení peněz děkanovi přijatelná. „Dnes si myslím, že to nebylo standardní,“ popsal vousatý záchranář.

Svědek Vilém Hodek zase na FZS pracoval a stále pracuje jako investiční specialista. Uvedl, že s mimořádnými stipendii neměl nic společného. Na soudcovu otázku, zda viděl platit děkana něco v hotovosti, uvedl, že ano. Třeba na akci Grilování s děkanem, kde bylo kolem 100 až 200 lidí, zaplatil nějakému subjektu za občerstvení.

Soudce se podivil, když se Hodek svěřil se skutečností, že z vlastních zdaněných peněz financoval na fakultě třeba dodělání příčky. „Nechal jsem děkanovi také zašít talár, děkanovi jsem koupil obraz. Bylo to z vděku. Když s někým spolupracujete, tak je to normální,“ dodal.

Musel odpovědět i na otázku, jakou měl výplatu. Mzda prý byla 30 tisíc, dostával i odměny, minimálně jako jeho hrubý plat. „Taková byla dohoda, když o člověka stojíte, tak mu zaplatíte a já jsem fakultu někam posunul,“ pochválil se Vilém Hodek.

Peníze z vrácených stipendií jsem použil na chod školy, hájí se u soudu exděkan

Hodek, který je čtyři měsíce na nemocenské, se svěřil i s tím, že kvůli kauze Štich je na něj vyvíjen tlak, aby odešel. Na fakultu prý přešel právě za děkana Šticha, s kterým se přátelil, zná ho podle svých slov 15 až 16 let. Kvůli nástupu na fakultu opustil po 11 letech místo na úřadě prvního plzeňského městského obvodu, kde dělal i mluvčího. Nakonec prý přátelské vztahy se Štichem ochladly, když se dozvěděl, že se Štich hodlá podvolit tlaku zvenčí a Hodkovi dát výpověď.

To už ale Štich nestihl, protože kvůli projednávané kauze v roce 2022 z funkce odstoupil. Na univerzitě nicméně stále pracuje, protože vyhrál soud, který výpověď ze strany ZČU označil za neplatnou.

Podle státního zástupce vyplácel devětatřicetiletý Štich mimořádná stipendia mezi lety 2019 až 2021, jednalo se zhruba o 50 případů.

19. března 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pavel odvolil v Černoučku, povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá

Povolební vyjednávání podle prezidenta Petra Pavla nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. Pavel to dnes řekl...

3. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Karlovarský kraj vybuduje leteckou záchrannou službu, hotovo má být v roce 2028

Karlovarská zdravotnická záchranná služba se společně s Karlovarským krajem připravuje na zřízení letecké záchranné služby (LZS). Podle rozhodnutí ministerstva...

3. října 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají...

3. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

3. října 2025  16:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z Jiříkova odjely poslední kamiony, nelegální skládka německého odpadu je pryč

Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden. Ze skládky v Těchanově, místní části...

3. října 2025  16:02

ŘSD opravuje silnici I/20 z Plzně na Karlovy Vary, mezi obcemi Úněšov a Trhomné

3. října 2025  15:59

Blokees uvádí novou kategorii „BLOKEES WHEELS" a představuje desítky nových modelových sad na veletrhu Wonder Festival 2025

3. října 2025  15:46

Žena předstírala nemoc, z muže z Uherskohradišťska vylákala 1,5 milionu Kč

Žena předstírající nemoc vylákala podle policie z muže z Uherskohradišťska přes 1,5 milionu korun. Kriminalisté třiadvacetiletou ženu obvinili z podvodu, uvedl...

3. října 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Onemocnění trávicího ústrojí mohou podle odborníků vyvolat kašel či astma

Některá onemocnění trávicího ústrojí a plic spolu úzce souvisejí, i když jde o odlišné orgány. Příkladem je podle odborníků poměrně rozšířená refluxní choroba,...

3. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Herec John Rhys-Davies bude na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu

Britský herec John Rhys-Davies, známý jako Gimli z Pána prstenů, bude příští rok na jaře na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu Srdce Aldorie....

3. října 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Vraždu pečlivě plánoval, útok byl zákeřný. Osmnáctiletý mladík skončil ve vazbě

Olomoucký okresní soud v pátek poslal do vazby osmnáctiletého mladíka obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Mladík, který plnoletosti dosáhl teprve...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.