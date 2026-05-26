Za útok na pacienta v psychiatrické léčebně dostal odsouzený vrah další trest

Petr Ježek
  14:42aktualizováno  14:42
Po 14 letech ve vězení za ubodání seniora v Chebu je osmatřicetiletý Viktor Č. v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde se má na uzavřeném oddělení zbavit závislosti na drogách. Jenže i tam dělá problémy. Samosoudkyně Okresního soudu Plzeň-jih mu dnes vyměřila další pobyt za mřížemi. Tentokrát má jít na čtyři měsíce do věznice s ostrahou za zmlácení a vydírání dalšího pacienta.
Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu Plzeň-jih. Za ním přivádí poškozeného muže. (24. března 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Pokud by rozsudek vstoupil v platnost, lhůtu pro případné odvolání si nechala jen státní zástupkyně, ve skutečnosti by se Viktor Č. už nemusel vracet zpátky do vězení. Po napadení pacienta totiž čtyři měsíce pobýval ve vyšetřovací vazbě, která se započítává do výkonu trestu. Bijec byl ohrožený až čtyřmi roky vězení.

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu Plzeň-jih. (24. března 2026)

Spolupacienta v léčebně loni zbil kvůli penězům na drogy. Zásilku se dvěma gramy pervitinu schovanou v ponožce zachytili na poslední chvíli pracovníci nemocnice, když ji někdo vytahoval na provázku do okna uzavřeného oddělení.

Obětí útoku Viktora Č. byl o rok mladší pacient, který měl podle spisu na konci loňského května zajistit zásilku pervitinu až na uzavřené oddělení. Právě za ním si Viktor Č. došel na pokoj a chtěl od něj vrátit peníze předtím poslané na účet.

Znovu u soudu. Muže potrestaného za vraždu viní z útoku v léčebně kvůli drogám

„Obžalovaný mu řekl, že chce zpátky čtyři tisíce. Když poškozený odpověděl, že mu je nedá, napadl ho několika údery pěstí do hlavy, hrozil mu, že ho zabije. Poškozený odešel na chodbu a obžalovaný na něj křičel, že ho pobodá, když mu peníze nevrátí. Poškozený měl strach o život, po napadení měl v obličeji podlitinu a na hlavě bouli,“ popsala v rozsudku soudkyně Martina Soudková.

Zbitý muž tvrdil, že tyto peníze nikdy neměl v ruce. „Nějaká holka měla Viktorovi donést drogu, on si to domluvil telefonem. Nějaký kluk pustil z okna provázek, holka tam přivázala pervitin. Viděla to sestra. On to ani nevytáhl, sestra to strhla a odnesla. Ten kluk pustil provázek dolů z okna a všichni odešli z pokoje, já v něm zůstal sám,“ popisoval policistům muž, kterého Viktor Č. napadl.

Soudkyni zajímalo, proč šel obžalovaný právě za ním. „Oni mě kluci nemají rádi, tak řekli, že to mám mít já. Já od něj žádné peníze nikdy nevzal. On je psychopat, už třikrát mě ‚vypnul‘,“ tvrdil zmlácený, který na oddělení patří podle záznamů mezi problémové pacienty.

Chtěl jsem jen zpět svoje peníze, hájí se muž

Souzený, kterého dnes v jednací síni nehlídali policisté, ale zdravotníci, vše vidí jinak. „Ten den pěstma nedostal, jen pár facek. Já jsem chtěl vrátit svoje peníze. On se mě takhle zbavil, aby mi nemusel platit dluh,“ vysvětloval před soudem Viktor Č., který je stále na protitoxikomanickém léčení.

Původně ho státní zástupkyně obžalovala i za maření výkonu úředního rozhodnutí, vinila ho i z pokusu o propašování drog na uzavřené oddělení.

Podle soudkyně ale není jasné, kdo přesně vytahoval provázek s drogou do okna. Jasné je, že u plotu areálu nemocnice převzala psaníčko s drogou předem domluvená žena, ta ho přinesla k budově s odvykacím oddělením. Psaníčko pak dala do ponožky uvázané na provázku, který se táhl do jednoho z oken ve vyšších patrech budovy.

„Vytažení ponožky bylo zmařeno pracovníky nemocnice, ale nebylo prokázáno, že obžalovaný byl osobou na druhém konci provázku, která drogu tahala nahoru. Ze svědeckých výpovědí bezpečně nevyplývá, že droga byla pro obžalovaného,“ vysvětlila soudkyně.

