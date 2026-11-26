Vyšehrad míní, že ho potrestala už dostatečně asociace přeřazením do nižších soutěží, a další peněžitý trest ve statisících korun je podle něj likvidační.
Státní zástupce Jan Scholle chce naopak v trestech přitvrdit. Snažil se přesvědčit odvolací senát, že rozhodčí a funkcionáři by měli za prohřešky zaplatit mnohem vyšší částky. U několika obžalovaných včetně Romana Berbra se snaží dokázat, že fungovali jako organizovaná zločinecká skupina, a měli by tak dostat přísnější tresty.
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Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr nechyběl, Rogoz přišel o holích
Podle nepravomocného rozsudku rozhodčí za úplatky ovlivňovali zápasy ve prospěch Slavoje Vyšehrad, klub pak skutečně postoupil ze třetí do druhé ligy.
Roman Berbr byl odsouzený k podmínce, dvoumilionové pokutě a zákazu činnosti za zpronevěru peněz krajského fotbalového svazu. Státní zástupce pro něj původně chtěl sedm let vězení, pokutu 5,5 milionu korun a zákaz činnosti. Kromě zpronevěry ho obžaloval i za podplácení a pomoc k podplácení i z účasti v organizované zločinecké skupině. Berbrovi mimo jiné kladl za vinu, že ovlivňoval nasazování rozhodčích.
Odvolacímu soudu navrhl Berbrův advokát Michal Sýkora, aby jeho klienta zcela zprostil obvinění. Když soudci začali projednávat odvolání, advokát zdůrazňoval, že je nevinný i v případě zpronevěry peněz plzeňského fotbalového svazu. „Došlo ke zpětvzetí odvolání krajského fotbalového svazu. Svaz dospěl k přesvědčení, že mu jednáním nebyla způsobená žádná škoda,“ argumentoval advokát.
Podle jeho vyjádření krajský fotbalový svaz má veškeré sportovní vybavení, které požadoval. To, že míče a další věci dodal někdo jiný, než je uvedeno na faktuře, není zpronevěrou, když svazu nevznikla škoda, míní.
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První sudí, který přiznal vinu. Dál nemluvil. Zvrtává se nám to, řekl soudce
Státní zástupce si stojí za tím, že ve fotbale působila organizovaná zločinecká skupina. Do ní podle obžaloby patřil také tehdejší sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz, někdejší fotbalista Michal Káník i bývalý rozhodčí Tomáš Grímm.
Když policie spustila akci a pozatýkala podezřelé, Grímm byl jedním z těch, kteří tehdy skončili ve vazbě. Rozhodl se s policií spolupracovat, vypovídal a získal statut spolupracujícího obviněného. U Okresního soudu Plzeň-město se dohodl se státním zástupcem na vině a trestu, dohodu pak soudci schválili.
U Berbra, Rogoze a Káníka státní zástupce podle ČTK nyní požaduje, aby odvolací soud vrátil případ k okresnímu soudu. To samé navrhuje u dalších asi tří lidí, kteří si byli podle žalobce vědomi organizované zločinecké skupiny a činili kroky v její prospěch.
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„U ostatních, řekli bychom spíše řadových obviněných, to znamená u jednotlivých rozhodčích, kteří přijímali úplatky a kde soud prvního stupně uznal jejich vinu, jsem navrhl pouze zpřísnit tresty, což může učinit odvolací soud vlastním rozhodnutím,“ řekl v úterý Scholle ke svému návrhu u odvolacího soudu.
O vše hraje u odvolacího soudu Roman Rogoz. Toho jako jediného poslali soudci na čtyři roky do vězení, protože mu ke korupci ve fotbalové kauze připočetli i předchozí podmínečné odsouzení za podvod v případě manipulací zakázek Českých drah. Jeho advokát bojuje o to, aby Rogoz nemusel za mříže. Bývalý sportovní ředitel Slavoje přišel před dvěma týdny k soudu o dvou francouzských holích, na jedné noze měl ortézu.
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19. června 2024