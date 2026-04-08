Srážka vlaků na Domažlicku má dohru, bratr zemřelého strojvedoucího žaluje dráhy

Petr Ježek
  16:32
Rodina jednoho ze strojvedoucích, kteří zemřeli při čelní srážce mezinárodního expresu s protijedoucím osobním vlakem v srpnu 2021 u Milavčí na Domažlicku, zažalovala České dráhy (ČD). Žalobu odůvodňují tím, že ČD jako jeho zaměstnavatel umožnili na expres nasazování německé lokomotivy, která ale neměla mít oprávnění pro provoz na českých kolejích. Pozůstalí požadují milionové odškodnění.

„Chci hlavně očistit jméno strojvedoucího expresu,“ řekl po středečním jednání u domažlického soudu jeho bratr. Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce (DI) nezastavil 4. srpna 2021 po osmé hodině ráno strojvedoucí mezinárodního expresu Rudolf Kloud ve výhybně v Radonicích, i když na odjezdovém návěstidle svítila červená.

Tragická srážka regionálního osobního vlaku se Západním expresem se stala v srpnu 2021.Ve zdemolovaných kabinách zemřeli oba strojvedoucí. Připomíná je pamětní deska.
Rok od tragické srážky vlaků v Radonicích na Domažlicku, při níž zemřeli oba strojvedoucí. Na jejich památku stojí na vlakové zastávce v Milavčích pamětní deska. (4. 8. 2022)
Tři sekundy po projetí červené se expres srazil na jednokolejné trati s protijedoucím osobním vlakem. Při nehodě zemřeli strojvedoucí obou vlaků a jedna cestující, dalších 56 lidí se zranilo. Advokát zastupující rodinu strojvedoucího z expresu argumentuje, že německá lokomotiva nasazovaná na expresy neměla zabezpečení pro české tratě.

„V závěrečné zprávě drážní inspekce je, že drážní vozidlo bylo bezvadné,“ odmítl u soudu kritiku německé lokomotivy zástupce Českých drah Leoš Körner.

Celý vagon byl zprohýbaný. Prostě strašný, popsal cestující srážku vlaků

Stroje s přezdívkou Herkules dodnes vozí mezinárodními rychlíky vyjíždějící z bavorského Mnichova po části jejich německé trasy a pokračují s nimi z hraniční stanice Fürth im Wald přes Domažlice do Plzně. Tady jejich místo v čele vlaku dál na Prahu přebírají elektrické lokomotivy. Tyhle dieselové lokomotivy jsou schopné s vlakem jet rychlostí až 140 kilometrů v hodině.

Z dokumentů, které k nim jsou ve spise, u středečního líčení vyplynulo, že lokomotiva má zabudované zabezpečovací zařízení pro provoz na německých tratích, tím ale železniční tratě v České republice nejsou vybavené.

Advokát Karel Baborák zastupující rodinu strojvedoucího vysvětloval, že v německé lokomotivě je zařízení pro kontrolu bdělosti strojvedoucího, ale zabezpečovací zařízení zabudované v téhle lokomotivě funguje jen v Německu. „Tratě v České republice nejsou tímto systémem vybavené, jako vlakový zabezpečovač nefungují v České republice,“ konstatoval Baborák.

Funkční zabezpečovač má mimo jiné automaticky zastavit lokomotivu, když z jakékoli příčiny mine návěstidlo, které mu zakazuje jízdu. Drážní úřad podle advokáta plánoval zabudování českého zabezpečovače do německých lokomotiv tak, aby jejich vybavení odpovídalo i českým normám. „Do doby tragické nehody u Milavčí k tomu nedošlo,“ připomněl Baborák.

Po tragické srážce vlaků na Domažlicku zbyl pomníček a řada otazníků

Drážní inspekce v závěrečné zprávě ke srážce vlaků mimo jiné uvedla, že když stahovali data z nabourané německé lokomotivy po srážce s osobním vlakem, v zařízení nebyla data, jak strojvedoucí potvrzoval svoji bdělost. U vlaků registrovaných v České republice je tlačítko bdělosti propojené se zabezpečovačem v lokomotivě.

Pokud strojvedoucí nepotvrdí stiskem svoji bdělost a nereaguje ani na výstražný tón, lokomotiva se automaticky zastaví. „Prapůvod všeho je v tom, jestli České dráhy vytvořily nebo nevytvořily řádné pracovní podmínky pro strojvedoucího,“ shrnul Baborák základ žaloby.

Podle něj drážní inspekce určila jako příčinu srážky vlaků nerespektování návěstidla přikazující zastavit strojvedoucímu mezinárodního expresu, ale v další části zprávy o mimořádné události inspekce napsala, že se během vyšetřování nepodařilo zjistit, co bylo příčinou nerespektování návěstidla.

Za srážku vlaků u Milavčí může strojvůdce rychlíku, při nehodě zemřel

Strojvedoucí expresu pracoval u Českých drah od října 2008 nepřetržitě až do nehody. Od prosince 2017 po vykonání odborné zkoušky u společnosti Länderbahn jezdil na trati Plzeň - Česká Kubice státní hranice a dále v úseku Česká Kubice státní hranice - Schwandorf.

„Měl dostatečně dlouhou praxi a podle dokumentace dopravce ČD byl prokazatelně seznámen s traťovými poměry. DI šetřením zjistila, že strojvedoucí byl odborně způsobilý pro práci ve funkci strojvedoucího a délka jeho praxe, zkušenosti a znalosti neměly vliv na vznik této mimořádné události,“ uvedla inspekce v závěrečné zprávě.

Škody tehdy přesáhly 178 milionů korun. Trať Plzeň - Domažlice - Německo čeká za miliardy velká přestavba, elektrizace a ve většině trati přidání druhé koleje. Je plánovaná jako záložní trať pro spojení s Německem, když na hlavním koridoru kolem Labe bude z jakéhokoli důvodu omezený provoz.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

