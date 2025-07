Po nečekaném útoku skončila dívka v péči lékařů s poraněnou krční páteří a rtem.

Michaela Jůvu, který je nezaměstnaný, poslal dnes plzeňský samosoudce Boris Valový za napadení do věznice s ostrahou na jeden rok. Rozsudek za opilství není pravomocný, souzený si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Jůva u soudu tvrdil, že k události nemá co říct, že má okno. „Dopil jsem flašku vodky a šel vyvenčit psy. Absolutně nic si nepamatuju. Mrzí mě to. Nebyl v tom záměr ani úmysl. Byl to impulz, abych se šel léčit,“ prohlásil Jůva.

Chuť na alkohol má už od patnácti

V soudní síni se podivoval nad tím, že když ležel uprostřed silnice, dívka zastavila své auto a šla zjistit, co s ním je. „Já kdybych byl mladá holka, osobně bych počkal. Ne že bych nepomohl, ale co kdyby ji pokousal pes? To by bylo ještě horší. Měla to nechat na záchranné složky, ty jsou na to školené,“ argumentoval muž, který je podle znalců ve třiceti letech nevyléčitelným alkoholikem.

Napadená řidička popisovala, že když auto zastavila, vzala si výstražnou vestu a šla zjistit, jestli ležící potřebuje pomoc. „Spolujezdkyně volala policii, já šla k němu. Byl opilý. Pak si chtěl obléct tričko, měl ho naruby. Vstal. Motal se. Přibližoval se ke spolujezdkyni. Strčila jsem tam ruku, nechtěla jsem, aby šel blíž. Slyšela jsem sirény. Podívala jsem se, jestli to je už policie. Pak jsem otočila hlavu zpátky a přiletěla rána od pána. Na čelist. Cítila jsem v puse krev,“ popisovala dívka, která chvílemi v soudní síni potlačovala slzy.

Po útoku začal muž odcházet, policisté ho chytili po několika desítkách metrů mezi paneláky. Nadýchal 2,49 promile.

Jůva se dívce u soudu omlouval. „Měl jsme těžké období. Byl jsem po rozchodu, párkrát jsem usnul venku a byl jsem okraden i zbit. Byl jsem ve stavu nepříčetnosti, nemyslelo mi to. Potom jsem začal řešit psychiatrii i protialkoholní léčbu,“ tvrdil muž, který podle svých slov začal pravidelně pít už před 15. narozeninami.

Třicet let a už devět odsouzení

Dosavadní léčení u něj podle znalců nemělo žádný efekt. Navíc dívku napadl v době, kdy byl ještě v podmínce za podobný incident ze začátku desetiletí v Tachově. Ve třiceti letech má v rejstříku devět odsouzení, z toho dva tresty byly nepodmíněné.

Jubilejní desátý trest, který by byl třetím nepodmíněným, se mu ale vůbec nelíbí. „Obžalovaný se alkoholem úmyslně přivedl do stavu nepříčetnosti. Znal účinky, co s ním alkohol udělá. Pak ležel ve vozovce, v jízdním pruhu a naprosto bezdůvodně udeřil dívku, která mu chtěla pomoci. Ona mu mohla svým jednáním zachránit život, protože kdyby k místu přijel někdo vyšší rychlostí, mohl ho spatřit na poslední chvílí, mohl ho zranit nebo i zabít. Vzhledem k jeho minulosti není možný jiný než nepodmíněný trest,“ podotkl soudce Valový.

Kdyby byl při napadení řidičky při smyslech, místo opilství by ho soudili za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví.

Jak vyplynulo ze spisu, od loňského napadení řidičky do konce letošního května muž dál zaměstnával policisty a strážníky v Plzni vesměs drobnými krádežemi v obchodech.