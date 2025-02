Bezdomovci přiložil pistoli k hlavě a hrozil mu zabitím, viní obžaloba policistu

Státní zástupce Roman Šustáček viní pětadvacetiletého policistu Pavla Plešáka z nebezpečného vyhrožování a zneužití pravomoci veřejného činitele.

Incident se odehrál loni 10. července na plzeňské ubytovně v ulici Ke Karlovu. Policisty z obvodního oddělení Plzeň-Bory tam tehdy přivolal její správce s tím, že na jednom z pokojů se neoprávněně zdržuje sedmadvacetiletý bezdomovec.

„Ačkoli poškozený spolupracoval a nebyl agresivní, policista jej zaklekl na posteli, zatlačil mu obličej do polštáře a nataženou služební zbraň mu přiložil na temeno hlavy. Řekl mu, že jestli s ním ještě někdy bude něco řešit na Borech, zastřelí ho,“ popsal žalobce.

U muže bez domova to mohlo podle státního zástupce Šustáčka vyvolat obavu, že by policista mohl výhrůžku opravdu uskutečnit. „Chci milion korun, vznikla mi újma na zdraví, mám to pořád před očima,“ řekl dnes poškozený muž, kterého přivedla k soudu vězeňská eskorta, jelikož si odpykává ve trest za majetkovou třestnou činnost.

Kryje svoji neschopnost, tvrdí obžalovaný

Obžalovaný policista Plešák, který je nyní postaven mimo službu, se cítí být nevinný. Ještě před incidentem docházel k psychoterapeutce, psychické problémy se trestním stíháním a výslechy podle něj ještě více prohloubily.

„Měli jsme informaci, že se v pokoji zavřel zfetovaný muž. Byl tam klid, nevěděl jsem, co mě tam čeká. Připravil jsem si služební zbraň, správce otevřel dveře, vstoupil jsem dovnitř, řekl jménem zákona lehni si na zem, ruce za záda. Muž si lehl, co dělal kolega, nevím, nekryl mě. Muže jsem prohmatal, nic u sebe neměl. Pak jsem mu řekl, ať z ubytovny odejde, že tam nemá co dělat. Nejdřív, že půjde, pak to začal protahovat. Řekl, že tam může být. Natáhl jsem zbraň, řekl jsem mu, že si nedělám srandu a že jdeme ven. Zandal jsem zbraň, on si sedl na postel a začal křičet nebijte mě. Vzal jsem ho za tričko a vyváděli jsme ho ven,“ popsal událost Plešák.

Jednání policisty tehdy nahlásil druhý člen hlídky, který zásah svého parťáka viděl jinak. Podle něj se bezdomovec nijak nevzpouzel a respektoval výzvu, že má odejít.

„V autě jsem se ho pak ptal, co si o zákroku myslí. Neprojevil žádný názor, neřekl, že by se mu to nelíbilo. Kolegu jsem neznal, byl krátce po škole, spolu jsme byli asi podruhé. Myslím, že tímto kryje svoji neschopnost. Když jako nováček nastoupil k policii, tak hned rozpáral služební auto nebo si do služby zapomněl vzít zbraň. Když osoba ležela a já byl u ní, on měl mít zbraň vytaženou,“ nesouhlasí Pavel Plešák s kolegou.

Bezdomovec, který se rozhodl přespat na ubytovně, dnes u soudu tvrdil, že když se otevřely dveře, stál v nich policista se zbraní v ruce. „Ten kolega říkal, ať nestřílí. Když na mě začal mířit pistolí, automaticky jsem si lehl na zem a roztáhl ruce. Pak jsem cítil zezadu ruku nebo zbraň na hlavě,“ popsal drogově závislý bezdomovec. Na otázku, zda slyšel nějaké výhrůžky, odpověděl, že si to nepamatuje, protože je schizofrenik.

Soud bude pokračovat v příštích dnech.