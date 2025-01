Matka zemřela, otec děvčátko chce. Soud řeší péči o dítě z Ohnivého draka

Příslušníci justiční stráže v úterý neustále hlídali dveře soudní síně, ve které soudkyně řešila, zda malá Evelína zůstane u dočasných pěstounů, dostane ji do péče otec Marian P., nebo dítě půjde k trvalým pěstounům.

I kvůli citlivosti případu byla z jednání u Okresního soudu Plzeň-sever vyloučena veřejnost včetně podporovatelů Mariana P., kteří k soudu dorazili.

S otcem dítěte byl v soudní síti šéf centra Ohnivý drak v Plasích Lukáš Stančík, který v minulosti vystupoval na veřejnosti jako Bůh Šašek. Podle svých slov hájí práva dítěte a je u soudu i veřejným zmocněncem Mariana P. Ten je přesvědčený, že dítě by měl dostat do péče on. Žil by s ním v plaském centru.

„U nás není závadného vůbec nic. Peněz moc nemáme, to je pravda, ale teď jsem říjen, listopad a prosinec pracoval ve skladu hraček. Na finance se skládáme s přáteli. Nežijeme si na vysoké noze, ale vycházíme. Nejsme žádní nemakačenka,“ povídal na soudní chodbě po první části jednání Marian P.

Muž vysvětloval, že o jedno malé dítě se v domku v Plasích už starají jeho rodiče, tak by mu pomohli i s Evelínkou. Kdyby ji dostal do péče, pomáhala by mu také devatenáctiletá přítelkyně jeho syna. „Žijeme tam jako přátelé, všichni si pomáháme. Primárně bych já byl pořád tím vychovatelem,“ prohlásil otec dítěte.

Matka zkolabovala a zemřela

Linda, která holčičku v září porodila, zůstala s dítětem dlouho spojená pupeční šňůrou. Druhý den zkolabovala, protože jí z těla nevyšla placenta. V kritickém stavbu ji záchranáři převáželi do nemocnice. Tam dopravili i novorozenou holčičku. Ta přežila, její matka Linda po několika dnech zemřela.

Stančík již dříve na videu vysvětloval, proč žena podle něj zemřela. „Vypnula ji Bába šedivá, na tom se s ní Linda domluvila. Ale zároveň je to medicínsky postavené na tom, že je to mozková mrtvice. Koho byste tedy chtěli vinit z toho, že se tady stalo něco špatně? Nechceme se z toho vykroutit, ale tady vše proběhlo v pořádku. Akorát Linda si sama v místnosti v rozhovoru s Bábou šedivou řekla, že pokud Bába šedivá chce dítě, ať si raději vezme ji a dítě nechá žít,“ prohlásil tehdy Stančík. Otec může podle platného nařízení dceru vídat hodinu týdně.

Stančík po odročení dnešního jednání po žádosti o zhodnocení dosavadního průběhu soudu prohlásil, že to je „pruda“.

„Je to pruda s tou byrokracií, kdy nemáte dost prostoru na to, aby se šlo rovnou na věc a vše rychle vykomunikovalo. Marian byl teď soudkyní vyslýchán, jak to u nás vypadá, což je za ten půlrok, co tady to s Evelínkou běží, první oslovení, abychom se mohli vyjádřit, jak to u nás běží. Je to smutné, protože OSPOD předtím neudělal žádné kroky k tomu, aby přinesl to, co přinesl od pěstounů. Tam bylo velmi podrobně popisované, co prožívají, jak tam pěstounská péče vypadá. Nám nikdo z těchto úřadů neposkytl prostor, abychom jim ukázali, jak to u nás je, to nezkoumali. Navštěvovali nás a měli jen zájem o to, jestli je tam postýlka, jestli jsou tam plínky,“ prohlásil po skončení jednání Stančík.

Soudkyně už vyslechla většinu navržených svědků. O tom, kdo bude holčičku dál vychovávat, by měla rozhodnout v prvním čtvrtletí letošního roku. Dočasní pěstouni mohou mít podle zákona dítě v péči jeden rok.

Pro Lukáše Stančíka byla úterní zkušenost se soudy jiná než loni v říjnu, kdy ho policisté přivezli k rozhodování o vazbě. Tehdy čelil obvinění z pěti skutků, mimo jiné vyhrožování policistovi.

Samosoudce zatím nepravomocně rozhodl, že jeho jednání by nemělo skončit přes soudem, ale jako možný přestupek by vše měli řešit úředníci přestupkové komise.