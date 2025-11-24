Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich život, odřízl je od rodin, musely mu sloužit, braly si kvůli němu půjčky. Jedna z obětí kvůli tomu uvažovala o sebevraždě. Muž kategoricky odmítá, že by se ke studentkám choval hrubě.
Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy. (15. září 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Soud uznal muže vinným z týrání osoby ve společném obydlí, ze znásilnění, vydírání, pokusu účasti na sebevraždě, podvodu, zbavení osobní svobody a z nebezpečného pronásledování. Desetiletý trest si má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Součástí trestu je i to, že dívkám musí zaplatit přes jeden milion korun.

Obžalovanému hrozilo až dvanáctileté vězení. Soudce Tomáš Bouček četl samotný rozsudek kolem čtyřiceti minut. Vyhlášení rozsudku, který není pravomocný, se Roman M. dnes neúčastnil.

„Vina je podle nás plně prokázána. Vina vyplývá z výpovědí poškozených. Dívky podrobně popsaly, čemu byly vystaveny, co jim působil. Soud nemá důvod jim nevěřit. Jedná se o dívky, které jsou z různých koutů republiky, vzájemně se neznaly. Co popsaly, je nestandardní a nezvyklé. Kdyby to popisoval jeden člověk, vyžadovalo by to velkou pozornost, jestli to není lež. Ony to ale popisují v zásadních věcech téměř stejně, což svědčí o tom, že si to nevymyslely. Navíc je to podpořeno výpověďmi jejich kamarádů, rodinných příslušníků. Výpovědi dívek byly podrobeny znaleckému zkoumání na věrohodnost,“ odůvodnil soudce Bouček.

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Podle něj jednal Roman M. bezohledně vůči bezbranným mladým ženám, nad kterými měl fyzickou převahu, a neomaleně je zneužíval. Sice byl doposud bezúhonným, což je polehčující okolnost, ale přitěžujících okolností bylo tolik, že trest v první polovině sazby (5 až 12 let), nepřicházel v úvahu.

„Nikdy nepracoval, ale miloval život v luxusu. Doslova si zotročil tři dívky, které poznal při hraní internetových her nebo na seznamkách. Když byl s nimi, nutil je brát si další a další úvěry, chtěl peníze od jejích příbuzných, aby měl na život v luxusních hotelích, hazard a drahé prostitutky.“ Tak popsal 23letého Romana M. z Karlovarska v závěrečné řeči státní zástupce Roman Šustáček.

Žalobce pro něj požadoval 10 let. „Z jeho chování je patrná neúcta ke všem, se kterými se potkal. Nemá smysl pro pravidla, možná se považuje za výjimečného, pro něhož neplatí zákony. Trojici dívek odřízl od rodin a kamarádů, choval se k nim jako k otrokyním. Zbavil je osobní vůle, pohrával si s jejich životy i jejich příbuznými,“ shrnul státní zástupce.

„Je to žonglér s důkazy,“ zhodnotil státní zástupce vystupování obžalovaného u soudu. Obhájce naopak pro souzeného požadoval osvobození.

Roman M. tvrdí, že se žádného násilí nebo znásilňování nedopouštěl, dívky prý mohly kdykoli odejít. „Kategoricky odmítám, že bych se k dívkám choval hrubě,“ prohlásil letos na konci léta.

15. září 2025

KRIMI

Před soudem postupně přednesl dvě různé verze, jak se podle něj vše odehrávalo. Že by sám udělal něco špatně, vesměs popřel.

Podle spisu hledal oběti na seznamkách. Jakmile se s ním vyspaly, začal je podle obžaloby vydírat zveřejněním videí z jejich sexu. Ta pořídil potají. Zcela pak ovládal jejich život, zneužíval je, ponižoval, znásilňoval, nutil je sloužit mu a okrádal je. Jedna z obětí kvůli tomu dokonce uvažovala o sebevraždě.

Některým z obětí podle spisu tvrdil, že je vlivný muž z Ruska. Obžaloba popsala, jak jednu z dívek nutil sázet a neustále jí tvrdil, že prohrávala. Dívka si pak brala půjčky a půjčovala si od rodiny. Muž se dokonce obrátil i na dědu jedné z obětí s tím, že pokud mu nedá ihned peníze na zaplacení dluhů, které vnučka v kasinu udělala, půjde dívka k soudu. Z prarodiče tak obžalovaný vylákal 800 tisíc korun, popsala obžaloba.

Před dvěma měsíci připustil, že z rodin dívek dojil peníze, jak to sám nazval. Polovinu peněz prý dával muži původem z Arménie, pro kterého podle jeho poslední verze tuto práci dělal.

Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

„Nabídl mi výdělek, sháněl flexibilní lidi, kteří by se pohybovali v šedé zóně. Předal mi už vytvořené a ověřené profily do seznamek. Jednalo se o to, abych na seznamkách našel co nejvíce dívek mezi 25 a 35 roky, a ty pak finančně vytuneloval. Já mu oponoval, že lepší by byly ve věku od 35 do 55 let, tam by to bylo rychlejší,“ popsal u soudu letos na konci léta.

Obžalovaný po této výpovědi požadoval, aby soudci vyslechli cizince. S tím ale neuspěl. „Nebyli vyslechnutí svědci, které obžalovaný požadoval. Obžaloba trpí takovými chybami, že není možné rozhodnout o vině,“ tlumočil pak advokát Romana M.

Oběti popisovaly, jak byly muži totálně podřízené. Policisté zjistili, že musely strpět i sexuální praktiky, které se jim hnusily, jedna z nich jim to detailně popsala.

24. září 2024

KRIMI

„Musela ho svlékat, oblékat, myla mu boty, částečně jí ostříhal vlasy, donutil ji, aby se pořezala na ruce. Trestal ji za to, že se podle něj špatně podívala nebo něco špatného řekla. Fyzicky ji napadal, kopal do ní, rozbil jí dioptrické brýle, musela vyhodit do řeky zlaté náušnice. Pak nesměla chodit ani ven, omezoval ji v hygieně, když šla na toaletu, šel s ní. Dívka od něj téměř nahá utekla,“ popsal státní zástupce v obžalobě.

Jedna z nich směla i na toaletu jen s jeho svolením. Když nebyli spolu, musela s ním být nepřetržitě ve spojení přes mobil. Dívka, které se podařilo po dlouhé době utéct z jeho dosahu, popisovala, jak složitý je pro ni návrat do normálního života, při kterém potřebuje dlouhodobou pomoc specialistů.

„Rok jsem měla strach, jestli mě někdo nesleduje, jestli mě někdo nenaloží do nějakého auta,“ řekla jedna z obětí.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  11:20

