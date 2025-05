Do předloňských Vánoc chyběl jediný den, když se na kryté terase restaurace v centru Karlových Varů strhla rvačka plná kopanců do obličejů a ran pěstí do hlavy. Nakládačku dostala trojice asi padesátiletých mužů, kteří při noční cestě centrem lázeňského města už vrávorali.

Útočníky Davida Gaspára i Denise Šajtoše potrestal trestní senát Krajského soudu v Plzni shodně pěti roky vězení. Oba obžalovaní se hned po rozsudku odvolali.

„Právní kvalifikace pokusu o těžké ublížení na zdraví byla naprosto přiléhající. Tresty jsou na spodní hranici trestní sazby,“ řekla soudkyně Lucie Bočková. Oběma odsouzeným hrozily tresty od pěti do 12 let vězení.

Když soudkyně v pondělí dopoledne přehrávala záběry z bezpečnostní kamery, která rvačku zaznamenala, obžalovaní David Gaspár a Denis Šajtoš sklopili hlavy.

„Tentokrát jsem se na to nechtěl dívat. Absolutně nechápu, co se stalo, že tam byla až taková agresivita. Je mi to líto, opravdu mě to mrzí. Je mi z toho špatně a studno, protože si myslím, že jinak žiji spořádaný život. Tohle se nikdy v životě nemělo stát. Kdybych mohl vrátit čas, tak tam nejsem. Nyní bych vůbec nezasahoval, to bych se radši nechal zmlátit a zavolal policii,“ soukal ze sebe Gaspár.

Rány pěstí i kopance do hlavy

Státní zástupce Jiří Richtr obžaloval oba bijce z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. „Po předchozí slovní rozepři napadli trojici poškozených. Nejprve Gaspár chytil prvního za ruku a táhl ho směrem k východu z terasy. Šajtoš poškozeného strčil rukama do zad. Ten ztratil rovnováhu a pravým ramenem narazil do sloupu zábradlí a zůstal klečet takzvaně na čtyřech. Gaspár ho kopl do hlavy, muž ztratil vědomí,“ popsal státní zástupce.

Šajtoš se pustil do potyčky se zbývajícími dvěma muži. Jednoho srazil pěstí na zem, a když se snažil zvednout, kolenem ho zasáhl do hlavy. Pěstí bil podle státního zástupce i do třetího z protivníků. Do potyčky se kopanci a ranami pěstí zapojil i Gaspár.

Souzení rvačku přiznávají. Tvrdí ale, že měli z trojice chlapů strach, protože byli větší a silnější. „Začali nám vyhrožovat, čelili jsme z jejich strany nátlaku. Náš plán nebyl nikoho napadat,“ shodovali se.

Gaspár se hájil, že tři přicházející muži byli hlasití. „Jeden k nám přišel a začal křičet, ať zůstaneme sedět. Začal nám bouchat se stolem, mlátil do něj. Vyloženě mi přišlo, že s námi chtějí konflikt. Ta rvačka byla strašně rychlá, měli jsme strach,“ vysvětloval Gaspár.

Potyčka skončila, když k terase přiběhli další lidé a zavolali záchranku. Mladé bijce poslali pryč. „Ti co tam přišli, nás vyhazovali a volali pomoc. Když jsme odcházeli, otáčel jsem se, abych viděl, že jsou naživu. Věděli jsme, že lidi už zavolali sanitku,“ vysvětloval Gaspár.

Advokáti souzených poukazovali na záznamu z bezpečnostní kamery i na to, že se oba muži po odchodu z terasy ještě vraceli zpátky. Ale lidé, co tam byli u trojice starších mužů, posílali obžalované pryč.

Šajtoš vysvětloval, že si z konfliktu pamatuje, jak k němu přichází ten posléze nejvážněji zraněný. Viděl jsem, jak zvedá rameno. Lekl jsme se. Byl moc blízko. Udeřil jsem. Pak se mi zatmělo,“ řekl u soudu. Pak si prý pamatoval, když bylo po všem a s kamarádem byli u karlovarské tržnice.

„Myslel jsem, že bylo vše v pořádku. Že jsme jim nic neudělali. Že pak vstali a odešli. Pak mi brácha řekl, že byl na policii na výslechu. Že si mysleli, že tam byl on. Pak jsem se přihlásil policii,“ vysvětloval druhý z obžalovaných.

Rozsudek po podaných odvoláních není pravomocný, případ bude ještě posuzovat Vrchní soud v Praze.