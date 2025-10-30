Z boha šaška je Joker. Za výhrůžky soudci sektář z Plas nesmí vystupovat ve videích

Petr Ježek, vb
  12:22aktualizováno  15:22
Okresní soud v Tachově ve čtvrtek odpoledne potrestal zakladatele sekty v Plasích na Plzeňsku Lukáše Stančíka podmínkou s dohledem. Navíc se nesmí objevovat v internetových videích. Tentokrát mu senát vyměřil trest za video, kde vulgárně vyhrožoval soudci Okresního soudu Plzeň-sever. Sekta se do povědomí veřejnosti dostala loni v září, kdy po domácím porodu v sídle společenství zemřela rodička.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Tachovský soud Lukáše Stančíka potrestal 14 měsíci na zkušební dobu dvou let s dohledem. Navíc má zákaz zveřejňování a sdílení videí na všech platformách i jinými uživateli a zákaz vystupovat v živých internetových vysíláních.

„Není mu patnáct let, aby nevěděl, jak se má chovat, že společnost má mantinely, a pokud z nich vybočí, musí následovat přiměřený postih,“ vysvětlil žalobce Pavel Reiser, který pro obžalovaného navrhoval stejný trest. Rozsudek není pravomocný, Stančík řekl, že se k němu vyjádří, až ho dostane písemně.

„Soud je přesvědčen, že video bylo schopné vyvolat pohoršení u veřejnosti. Soud nemá pochybnosti, že jednal úmyslně. Video je hrubé, útočné, vulgární, tak vystupuje opakovaně,“ shrnul soudce, podle kterého závažnost byla dána, ale nebyla tak zásadního charakteru, aby byl vysloven nepodmíněný trest.

Řeči o zabití i sebevraždě rodiny, soud ale vidí činy vůdce sekty jako přestupek

Podle soudu nebyl problém v tom, že videa Stančík zveřejnil, ale že u poškozeného soudce Radka Vydry dokázala vyvolat obavy.

„Vy mi tedy zakazujete být na sociálních sítích. Když je to tedy se mnou tak strašně závažné, tak já to tedy přijímám. To jsme tedy skončili,“ řekl těsně před opuštěním soudní síně Stančík.

Lukáš Stančík alias bůh šašek dnes přišel k Okresnímu soudu v Tachově v oblečku záporné komiksové postavy Jokera známého ze série filmů s Batmanem. Doposud si oblékal šaškovský oblek.

Přímo v soudní síni chtěl natáčet stream, aby ho pak sdílel na sociální síti. To mu ale soudce nedovolil. Přišel sám, bez advokáta. Jako svědek ho doprovázel Marian P., v jehož domě sídlí sekta Cesta světla a jemuž po domácím porodu zemřela přítelkyně, a jeho sedmnáctiletý syn.

Lukáš Stančík přišel k Okresnímu soudu v Tachově v obleku záporné komiksové postavy Jokera. (30. října 2025)
Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově. (30. října 2025)
Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově. (30. října 2025)
Lukáš Stančík přišel k soudu v obleku záporné postavy Joker. Ve videu sprostě nadával soudci Okresnímu soudu Plzeň-sever. (30. října 2025)
Lukáš Stančík označil soudní jednání ohledně svěření do péče malé Evelínky, jejíž matka zemřela po domácím porodu v sídle sekty, za „prudu“.
14 fotografií

Stančík měl již dříve několik konfliktů se zákonem, jeho vyhrožováním se policie několikrát zabývala a několikrát ho i obvinila. Soudy ho za to doposud potrestaly buď podmínkou, nebo případ vyhodnotily jako přestupek, který pak řešila přestupková komise.

Stančík tak ve svých internetových videích na YouTube vulgárně vyhrožoval právě předsedkyni přestupkové komise v Plasích či soudkyni Okresního soudu Plzeň-sever Kateřině Tomanové, která rozhodovala o osudu miminka narozeného v sektě. V této souvislosti ho také letos v dubnu policisté obvinili, zadrželi a navrhli vazbu. Žalobce jim ale nevyhověl a Stančík byl ze zadržení propuštěn.

„Jsi podjatá jako kráva!“ Za výhrůžky soudkyni vůdce sekty obvinili a zadrželi

Vulgárně se vyjadřoval i k soudci Okresního soudu Plzeň-sever Radku Vydrovi, který ho za přečiny vyhrožování a výtržnictví již dříve potrestal. Uložil mu trestním příkazem podmíněný trest osm měsíců vězení s odkladem na 18 měsíců. Bylo to za napadení muže v Plasích holí.

Ve videu z března letošního roku nadává na již zmíněnou soudkyni a soudce. „Soudnictví je to čů...ovina, soudkyně vzala otci dítě, to jste pos..li. Vy sv... z plzeňského soudu, bůh a satan si s tebou vytře pr.... S nikým z vás se sr... nebudu, zavřete mě vy sv.... Jste povrchní zm... Už teď ti říkám Vydro, že jsi čů... jako vrata. Já jsem bůh na zemi,“ řval vulgárně v jednom ze svých videí Stančík.

Podle státního zástupce se tak dopustil výtržnictví a přečinu vyhrožování s cílem působit na orgány veřejné moci. Hrozilo mu až tříleté vězení.

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

„Jsem profesionál, na podobné výpady bych měl být zvyklý a připravený. V tomto konkrétním případě ale výrazy přesáhly únosnou mez, bylo to přes čáru, vnímal jsem je nejen jako útok na moji osobu, ale na celou justici. Tedy jako útok na jeden ze tří pilířů demokracie,“ uvedl soudce Radek Vydra, který se připojuje s nárokem na nemajetkovou újmu ve výši 10 tisíc korun. Tachovský soudce ho nakonec s nárokem odkázal na občansko-právní řízení.

„Já bych to i přešel, ale moje okolí ne. Moje rodiče a přítelkyně se o mě báli. Je pravda, že některé výrazy zaváněly hrozbou. Už jsem obžalovaného soudil a vím, že je schopen fyzického ataku. Nechtěl jsem to brát na lehkou váhu. Byla poškozena moje důstojnost a čest nejen jako soudce, ale i jako občana,“ dodal.

Zakladatel sekty z Plas přišel k soudu v obleku šaška, policie jej musí pustit

„Stojím si za tím, co jsem řekl. Nesouhlasím s tím, že bych vyhrožoval s cílem působit na orgán veřejné moci. Neměl jsem za cíl manipulovat, šlo jen o mé čisté sdělení,“ řekl dnes bůh šašek a stejně jako ve svých videích i u soudu zvyšoval hlas a mluvil vulgárně. „Nejsem psychopat, všechno je to jen prožitkové interaktivní divadlo,“ vysvětlil.

Na otázku, proč přišel k soudu v kostýmu Jokera, odpověděl, že právě za tento kostým ho policie poprvé zavřela. „Zveřejnil jsem na YouTube úryvek z tohoto filmu a kvůli tomu mě zavřeli. Policisté tehdy řekli a dost, to je šílený. Je to na počest prvního zavření,“ vysvětlil svůj dnešní převlek Stančík.

Podle znaleckého posudku z oboru psychologie je Stančík přesvědčený o své výjimečnosti. Chybí mu pocity zodpovědnosti, viny, lítosti. „Užívá si situace, kdy má moc nad druhými, špatně snáší situace, kdy je podřízen, negativně snáší nesouhlas a kritiku, potřebuje vzrušení a pozornost, aby se nenudil,“ zaznělo dnes u soudu.

Tragický domácí porod

Náboženská sekta sídlící v Plasích se do povědomí veřejnosti dostala loni v září právě po zpackaném domácím porodu. Rodičce, člence sekty, nevyšla z těla placenta, zkolabovala a přivolaní záchranáři ji pak odvezli do nemocnice. Tam po několika dnech zemřela.

Bůh šašek i otec narozené holčičky tvrdí, že si rodičku vzala Bába šedivá. Ta ženy ovládá a je třeba ji z nich dostat, vymlátit. Žena před tragédií oznámila, že chce ze sekty odejít a jít si vlastní cestou. To jí ale Stančík nechtěl dovolit.

Soud, který rozhodoval o dítěti, nakonec dospěl k závěru, že jeho otec žije natolik odlišným způsobem života, že to pro dítě není dobré, a svěřil ho trvalým pěstounům. Policie případ tragického porodu nakonec odložila.

Bůh šašek o sobě tvrdí, že žije láskou. Ve svých videích ale lidem přeje smrt, rakovinu, vulgárně nadává na všechny a všechno. Odmítá být součástí sociálního systému, nechodí do práce, nemá žádné peníze a žádá je po veřejnosti.

12. listopadu 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.