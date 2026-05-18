O předání německé pravicové extremistky Marly Svenji Liebichové rozhodne plzeňský krajský soud 1. června. Liebichová byla v Německu odsouzena jako muž Sven Liebich, který si ale úředně změnil pohlaví a identifikuje se jako žena. U Aše na Chebsku ji na základě evropského zatykače zadrželi 9. dubna detektivové přezdívaní lovci lebek. Soud ji poté poslal do vazby. Krajský soud dnes zahájil řízení o předání do Německa, jednání ale odročil, mimo jiné i proto, aby se mohl seznámit s listinou, kterou Liebichová přečetla jako závěrečnou řeč.
Soud v Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. S následným odvoláním odsouzený neuspěl. Pak si úředně změnil pohlaví, podle médií proto, aby se dostal do ženského vězení. Trest si měl odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz), kam loni nenastoupil.
Dnes se pětapadesátiletá Liebichová s prošedivělými krátce střiženými vlasy a knírem, v brýlích, triku s leopardím potiskem a s červeně nalakovanými nehty na rukou dostavila do soudní síně v doprovodu dvou mužů a dvou žen z vězeňské služby. S předáním do Německa důrazně nesouhlasila. V německé věznici se obává o svou bezpečnost a zachování důstojnosti.
"Nechci být předána, protože mám strach, že se dostanu do vězeňského zařízení s muži, do mužské věznice, což by pro mě byla z lidského hlediska diskriminace. Protože jsem mediálně známá, budu tam nejen zneužívána, ale budu tam muset strpět velice nevhodně chování vůči mému tělu a mé osobě a mám strach, že mě tam zabijí," řekla u soudu.
Před rozsudkem soudu v Halle, který uložil Liebichové nepodmíněný trest, byla v Německu předtím šestkrát odsouzena za urážky, hanobení, pomluvu a veřejné podněcování k rasové diskriminaci. Dnes odmítla, že by byla rasistka nebo xenofobní.
Připustila, že v minulosti se hlasitě a kriticky vyjadřovala k masové migraci do Německa. I to je jedna z jejích obav. Tvrdí, že kdyby se dostala do věznice v Německu, byla by uvězněna s ostatními vězni, kteří jsou podle ní většinově jiné národnosti a převážně ze zemí netolerantních k transgender problematice.
Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a soudních řízení, stačí prohlášení na matričním úřadu. Stejně lze změnit i křestní jméno.
Žádost o úřední změnu pohlaví si Liebichová podala 1. srpna 2024, 1. listopadu se oficiálně stala ženou jménem Marla Svenja Liebichová, řekla dnes u soudu. V lednu potom podle ní o této změně začala masivně psát média. I proto, že její případ je mediálně hodně známý, bojí se prý prostředí mužské věznice. Za diskriminaci označila, že německé úřady prý chtějí, aby ji před nástupem do ženského vězení posoudili psychologové, zda se skutečně vnímá jako žena. Nic takového se ale u jiných vězeňkyň neděje, uvedla. Příslušný matriční úřad v Německu také podle obhajoby podal návrh, aby její změna pohlaví a jména na ženské byly zrušeny. Toto řízení v Německu ještě neskončilo.
Liebichová má českou obhájkyni, do jednací síně ale dnes přišel muž, který oznámil, že je její německý advokát. Na oznámení soudkyně, že podle zákona může jako obhájce vystupovat jen advokát zapsaný u České advokátní komory, tvrdil, že má oprávnění k jednání v celé EU. Soudu ale předložil čtyři roky propadlý průkaz. Soudkyně mu nařídila, aby si sundal talár, ale umožnila mu i přes kapacitně omezený prostor účastnit se jednání jako veřejnost. Protože ale měl neustále námitky a poznámky, nechala jej ze soudní síně vykázat. Začátek jednání se tak zdržel.