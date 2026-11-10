Soud v Plzni dnes otevře odvolání v případu fotbalové korupce Berbra a spol.

Krajský soud v Plzni otevře dnes, téměř 2,5 roku po vynesení rozsudku, odvolací řízení v případu kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra a dalších lidí. Berbr čelil obžalobě z podplácení a pomoci k podplácení, z účasti v organizované zločinecké skupině a ze zpronevěry. Okresní soud ho v červnu 2024 potrestal jen za zpronevěru peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu. Uložil mu podmíněný tříletý trest s pětiletou zkušební lhůtou, pokutu dva miliony korun a zákaz výkonu funkce statutárního zástupce spolku na tři roky.
Rozsáhlý soudní spis má přes 11.100 stran. Soudce zpravodaj krajského soudu se s ním několik měsíců seznamoval a měl kvůli tomu i pozastavený přísun jiných případů. Na odvolací řízení si soud vyhradil největší síň a do konce roku naplánoval devět jednacích dnů. Podle mluvčího soudu Jakuba Štveráka se proti verdiktu okresního soudu odvolal státní zástupce, dvě právnické a 15 fyzických osob.
Kvůli ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy ve prospěch klubu Slavoj Vyšehrad stanulo v dubnu 2023 před soudem 21 obžalovaných, z nichž čtyři se dohodli na vině a trestu a jejich rozsudky jsou pravomocné. Nepodmíněný trest dostal jen bývalý sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz. Za úplatkářství a pomoc ke zpronevěře dostal čtyřletý trest a pokutu 400.000 korun. Trest je souhrnný, protože byl už dříve podmínečně odsouzen v Praze za podvod v kauze manipulace zakázek Českých drah. Ostatní obžalovaní, převážně fotbaloví rozhodčí, asistenti a delegáti, dostali za úplatkářství většinou peněžité tresty a zákazy činnosti.
Berbr, který vždy vinu v korupční kauze odmítal, mezitím stanul znovu před soudem. Letos začal pražský soud řešit obžalobu z podvodu v kauze dezinfekce fotbalových stadionů za zhruba 9,9 milionu korun.