Soud v Plzni přijal 26 stížností na volby v 18 obcích a obvodech na západě Čech

Krajský soud v Plzni přijal 26 návrhů na neplatnost voleb či hlasování, které se týkají 18 obcí, měst či městských obvodů v západních Čechách. Celkem 15 podání je z Plzeňského kraje, 11 z Karlovarského. Seznam dnes poskytl ČTK mluvčí krajského soudu Jakub Štverák. Počet nemusí být konečný. Lhůta po podání stížností vypršela dnes v 16:00, je ale možné, že ještě nějaký návrh dorazil před koncem termínu po pracovní době soudu do datové schránky a soud ji otevře v pondělí.
Při minulých obecních volbách řešil krajský soud na západě Čech devět stížností, všechny odmítl nebo zamítl. V roce 2018 soud přijal 20 stížností, všechny rovněž zamítl.
Letošní stížnosti se týkaly v Plzeňském kraji voleb v Boru na Tachovsku, v Borovně, Čížkově, Nových Mitrovicích a Třebčicích na jižním Plzeňsku, v Břasích na Rokycansku, v Čeminech na severním Plzeňsku, ve Zruči-Senci v okrese Plzeň-město a v městském obvodu Plzeň 1. V Karlovarském kraji byly na volby v Chebu, Hazlově, Mariánských Lázních a Pramenech na Chebsku, v Sokolově, Kraslicích a Šindelové na Sokolovsku a v Ostrově a Toužimi na Karlovarsku.
Nejvíce podání, čtyři, přišlo kvůli volbám v Třebčicích a tři z Toužimi. Některé návrhy soud odmítl jako předčasné, jedno řízení v Toužimi na Karlovarsku zastavil po stažení návrhu, na dalších místech si vyžádal dodatečnou volební dokumentaci a vyjádření. Rozhodnutí v některých věcech ČTK zjistila z úřední desky soudu.
Dva návrhy na volby v Toužimi podala strana Srdcem pro Toužim. Druhý, totožný návrh soud odmítl, protože o stejné věci už vedl řízení. Strana následně vzala návrh na neplatnost hlasování zpět a soud řízení zastavil. Později podala další návrh.
Soud odmítl také návrh z Čížkova a jeden z návrhů z Nových Mitrovic a Třebčic, které byly podány ještě před vyhlášením výsledků Státní volební komisí. Ta výsledky zveřejnila 13. října, lhůta k podání návrhů na přezkoumání začala následující den. Soud se proto oprávněností námitek nezabýval.
V Třebčicích podala podání také předsedkyně okrskové volební komise kvůli zjištěnému pochybení při sčítání hlasů. Komise podle ní chybně přidělovala hlasy na lístcích, na nichž voliči označili méně než sedm kandidátů z devítičlenné kandidátní listiny. Obec na webu vydala prohlášení, že se zabývá upozorněním na možné nesrovnalosti. Soud toto podání odmítl. Uvedl, že navrhovatelka žádala o právní radu, nikoli o zahájení řízení o neplatnosti hlasování. Zároveň netvrdila, že pochybení hrubě ovlivnilo volební výsledek. Soud proto věcně neposuzoval, zda chyba nastala a zda ovlivnila výsledky voleb.