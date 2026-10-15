Soud v Plzni přijal osm stížností na volby v Plzeňském a Karlovarském kraji

Osm stížností na komunální volby v Plzeňském a Karlovarském kraji dosud přijal Krajský soud v Plzni. Tři se týkají voleb v malé obci Třebčice na jižním Plzeňsku. Další jsou z Čížkova a Nových Mitrovic, rovněž na jihu Plzeňska, z prvního plzeňského obvodu a z Toužimi na Karlovarsku, sdělil dnes na dotaz ČTK mluvčí soudu Jakub Štverák. Podrobnosti o tom, čeho se konkrétně stížnosti týkají, neuvedl.
Dvě stížnosti na volby přišly z Toužimi od člověka a od koalice Srdcem pro Toužim, která ve volbách dostala 4,82 procenta hlasů a těsně nezískala žádný mandát. Do zastupitelstva se dostalo šest z osmi kandidujících stran.
Z Třebčic na Plzeňsku dostal soud tři návrhy, dva od lidí a jeden od předsedkyně okrskové volební komise na pochybení při sčítání hlasů. Obec na webu vydala prohlášení, že se zabývá upozorněním na možné nesrovnalosti při sčítání hlasů. "Situace se řeší, v tuto chvíli však nemáme dostatek ověřených informací pro zveřejnění konkrétních závěrů. Do doby odstranění pochybností při sčítání a do doby ustanovení nového zastupitelstva je chod obce nadále zajištěn," uvádí se v oznámení obce.
V obci s 82 zapsanými voliči přišlo k volbám 53 lidí, jeden lístek byl neplatný. Volilo se sedm zastupitelů z jediné podané kandidátky Srdcem pro Třebčice s devíti kandidáty. Podle místního Spolku za obec krásnější existuje podezření na špatně sečtené hlasy. "Podle zveřejněných výsledků bylo z 52 platných hlasovacích lístků započítáno celkem 364 hlasů. To je přesně sedm hlasů na každý lístek, tedy 100 procent všech možných hlasů. Jenže nejméně šest voličů nám sdělilo, že všech sedm hlasů nevyužili. Označili pouze několik jednotlivých kandidátů, nikoliv celou kandidátku. Pokud jejich popis odpovídá skutečně odevzdaným platným lístkům, je mezi těmito informacemi a zveřejněnými výsledky rozpor, který je potřeba vysvětlit," uvádí spolek.
V Nových Mitrovicích mohlo 294 zapsaných voličů vybírat z jedné kandidátky s osmi jmény sedm zastupitelů, zvoleno bylo prvních sedm na listině. V Čížkově měli sedm listin s celkem 56 kandidáty, volilo se 11 zastupitelů. Zvoleni byli ze tří úspěšných stran. V obvodu Plzeň 1 podalo podle soudu návrh uskupení Pro Plzeň, které skončilo čtvrté z devíti kandidujících stran. Zastupitelstvo obvodu má 33 členů. Na pokračování dosavadní koalice se tam už dohodlo ANO s 12 mandáty, Pro Plzeň s lidovci se čtyřmi a Piráti se dvěma zastupiteli.