Soud v Plzni řeší volební stížnosti z 21 obcí Plzeňského a Karlovarského kraje

Autor: ČTK
  17:24aktualizováno  17:24
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajský soud v Plzni se bude zabývat stížnostmi na obecní volby v 21 západočeských městech, obcích či městských obvodech. Celkem z nich eviduje 28 návrhů na neplatnost voleb, hlasování či volbu kandidáta. Z Plzeňského kraje dostal soud 14 podání, stejný počet pochází z Karlovarského kraje. Konečný přehled návrhů dnes ČTK poskytl mluvčí soudu Jakub Štverák. Soud už dříve několik návrhů odmítl, protože je navrhovatelé podali před zákonnou lhůtou. Termín pro podání stížnosti skončil v pátek v 16:00, přesný soupis měl soud k dispozici až dnes.

Při obecních volbách v roce 2022 řešil Krajský soud v Plzni devět stížností, všechny odmítl nebo zamítl. V roce 2018 přijal 20 stížností, všechny rovněž zamítl.

Z Plzeňského kraje přišly stížnosti na volby z 11 obcí a městských obvodů. Jsou jimi Bělá nad Radbuzou, Bor, Borovno, Břasy, Čeminy, Nové Mitrovice, Plasy, Třebčice, Vejprnice, Zruč-Senec a městský obvod Plzeň 1. V Karlovarském kraji se podání týkají deseti měst a obcí, a to Chebu, Františkových Lázní, Hazlova, Kraslic, Mariánských Lázní, Ostrova, Pramenů, Sokolova, Šindelové a Toužimi. Nejvíce návrhů je z Hazlova na Chebsku, kde soud eviduje čtyři podání. Dva návrhy jsou z městského obvodu Plzeň 1, Čemin, Františkových Lázní a Ostrova na Karlovarsku. V ostatních obcích eviduje soud po jednom návrhu.

Podaných návrhů přišlo na soud ještě víc. Některé už ale soud odmítl. Například na hlasování v Toužimi na Karlovarsku podalo uskupení Srdcem pro Toužim dva návrhy. Druhý, totožný návrh soud odmítl, protože o stejné věci už vedl řízení. Strana následně vzala návrh na neplatnost hlasování zpět a soud řízení zastavil. Později podala další návrh.

Více podnětů přišlo také z Třebčic na jižním Plzeňsku. Předsedkyně okrskové volební komise tam upozornila na možné chyby při sčítání hlasů. Podle ní komise nesprávně přidělovala hlasy na lístcích, na nichž voliči označili méně než sedm kandidátů z devítičlenné kandidátní listiny. Soud její podání odmítl, protože žádala o právní radu, nikoli o zahájení řízení o neplatnosti hlasování. Zároveň netvrdila, že pochybení hrubě ovlivnilo volební výsledek. Soud proto věcně neposuzoval, zda chyba nastala a ovlivnila výsledky voleb.

Soud odmítl také návrh z Čížkova a jeden z návrhů z Nových Mitrovic a Třebčic, které byly podány ještě před vyhlášením výsledků Státní volební komisí. Ta výsledky zveřejnila 13. října, lhůta k podání návrhů na přezkoumání začala následující den

Správní soud nyní shromažďuje od příslušných obecních úřadů a zainteresovaných dokumenty. Rozhodnout o stížnosti musí do 20 dnů. Města a vesnice, odkud žádné stížnosti nepřišly, už svolávají na první listopadový týden ustavující zastupitelstva. Například v Plzni to bude 2. listopadu. Ostatní obce musejí se svoláním zastupitelstva počkat na soudní rozhodnutí.

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