Soud v Plzni zamítl další dvě stížnosti na obecní volby v Boru a Borovně

Krajský soud v Plzni zamítl další dvě stížnosti na říjnové komunální volby v Plzeňském kraji. Týkaly se Boru na Tachovsku a Borovna na jižním Plzeňsku. V Boru soud sice zjistil, že volební komise nesprávně vyřadila jeden platný hlasovací lístek, podle přepočtu výsledků to ale nemělo vliv na rozdělení mandátů. V Borovně soud potvrdil správnost výpočtu pořadí kandidátů. Vyplývá to z dnes zveřejněných rozhodnutí soudu.
V Boru napadl lídr kandidátky KSČM a nezávislých kandidátů František Podlipský zvolení jedné zastupitelky z uskupení Občané Borska - společně pro změnu. Tvrdil, že volební komise v jednom z okrsků vyřadila dva až tři hlasovací lístky pouze proto, že voliči použili červenou barvu. V Boru soud uznal, že volební komise nesprávně vyřadila jeden platný hlasovací lístek označený červenou barvou. Jeho započtení by ale nezměnilo rozdělení mandátů ani pořadí zvolených zastupitelů.
V Borovně stěžovatel napadl zvolení kandidátky, která byla původně na pátém místě a získala osm hlasů. Obec měla jedinou kandidátní listinu s devíti kandidáty, volilo se sedm zastupitelů. Stěžovatel tvrdil, že volební systém nesprávně vypočítal hranici pro přednostní posun kandidátů a následně chybně přidělil mandáty. Podle jeho výpočtu měl být zvolen kandidát, který skončil jako první náhradník. Soud ale ve výpočtu volebních výsledků chybu nenašel a potvrdil zvolení dané zastupitelky.
Soud už uzavřel většinu podaných stížností na volby. V Plzeňském kraji se týkaly 11 obcí či městských obvodů. Všechny stížnosti dosud odmítl nebo zamítl, pouze v prvním plzeňském obvodu soud kvůli chybnému přepisu výsledných hlasů změnil jména zvolených zastupitelek