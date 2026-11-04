Soud v Plzni zamítl další stížnosti na volby v Plasích a Zruči-Senci

Krajský soud v Plzni zamítl další dvě stížnosti na komunální volby v Plzeňském kraji. Nevyhověl návrhům na zneplatnění voleb ve Zruči-Senci a v Plasích na severním Plzeňsku. V obou případech navrhovatelé namítali, že předvolební události mohly ovlivnit rozhodování voličů. Soud ale neshledal dostatečné důkazy, že měly takový dopad, aby změnily rozdělení mandátů. Rozhodnutí zveřejnil na úřední desce.
Lídr kandidátky nezávislých kandidátů Plasy v pohybu napadl tamní volby kvůli letáku, který podle něj někdo rozšířil do více než 1000 domácností v noci před hlasováním a objevil se také na internetu. Jeho autorkou byla podle označení na letáku šestaosmdesátiletá Jana Čiháková. V textu tvrdila, že vědomě nesouhlasila se svou kandidaturou a že ji vyhledal lídr nově vznikajícího uskupení sportovců Petr Juha, který ji požádal o podpis listin údajně sloužících k podpoře vzniku dvou nových stran. Podle jejího vyjádření byl mezi nimi pravděpodobně také formulář prohlášení kandidáta, který zřejmě nevědomě podepsala a ocitla se tak na kandidátce v uskupení seniorů.
Juha to odmítl a uvedl, že žena souhlas podepsala vědomě a dobrovolně. Tvrdil, že leták poškodil jeho důvěryhodnost a mohl připravit jeho stranu o další mandát. Zároveň upozorňoval na možné poškození uskupení Nezávislí pro Plasko, které vedla jeho přítelkyně, dosavadní starostka města. Předložil 47 písemných vyjádření voličů, kteří uvedli, že leták ovlivnil jejich rozhodování.
Soud připustil, že leták mohl voliče ovlivnit. Podle soudu ale nebylo možné spolehlivě určit, kolik lidí kvůli letáku změnilo původně zamýšlenou volbu a kterou stranu nakonec volili. Většina autorů prohlášení pouze uvedla, že leták ovlivnil jejich rozhodování, aniž popsala konkrétní změnu. Soud proto neměl dostatečný podklad pro závěr, že se jeho vliv promítl do rozdělení mandátů.
Ve Zruči-Senci navrhovatel uvedl, že dosavadní vedení obce před volbami znevýhodňovalo opozici. Poukazoval například na využívání obecního zpravodaje, jeho přerušení před volbami, kritický článek na obecním webu či poškození volebního plakátu. Tvrdil také, že hranice posledního mandátu byla těsná a že i malá změna v rozhodování voličů mohla změnit rozdělení zastupitelských křesel.
Soud však uvedl, že navrhovatel pouze obecně tvrdil, že výsledek mohl být jiný. Neuvedl konkrétní voliče, jejichž rozhodování tyto události ovlivnily, ani nepopsal, jak se jejich volba změnila. Proto se soud nezabýval ani tím, zda se jednotlivé události skutečně staly.