„Jde o ochranu společnosti před Zemiankem, protože z dosavadních odsouzení si nevzal žádné ponaučení, výchovný účel trestu je mimo. Taková osoba by se neměla volně pohybovat mezi lidmi. Nerespektuje pravidla, nemá úctu k jiným. Jakmile se mu někdo nelíbí... Například partnerku zmlátil a pak jí vyhrožoval v lese fyzickou likvidací, spoluvězně polil vařící vodou. V tomto případě to byl útok vedený proti starému člověku velmi surovým způsobem,“ připomněl některé z jeho předchozích činů soudce Jan Špeta.

Rozsudek není pravomocný, obhajoba i státní zástupkyně si ponechali lhůty pro případná odvolání. Sám Zemianek se k soudu na rozsudek nenechal z vazební věznice dovézt. Opakovaně po soudci požadoval, aby u soudu vůbec nemusel být.

Státní zástupkyně původně smrt starého muže žalovala jako těžké ublížení na zdraví. K surovému napadení došlo mezi 10. a 13. říjnem 2022.

„Poškozenému způsobil mnohačetná poranění na hlavě, trupu a horních a dolních končetinách. Měl zlomenou lopatku, poraněné obratle, sériovou zlomeninu sedmi žeber, pneumotorax pravé plíce. Tato zranění vyžadovala lékařské ošetření. Obžalovaný ale poškozenému nepřivolal lékařskou pomoc, svlékl ho do spodního prádla a nechal ho ležet na zemi v nevytápěné místnosti,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Markéta Michlová.

Muž zemřel na následky zranění a prochladnutí, zastavilo se mu srdce. Nejméně celý den leželo mrtvé tělo na studené podlaze v domě. Až 14. října odpoledne Zemianek volal na tísňovou linku, že má v domě mrtvolu.

Přišel ke mně zbitý, tvrdil obžalovaný

Zemianek před soudem nevypovídal. Při výsleších na policii všechna obvinění odmítal. Neustále opakoval, že je nevinný.

„Člověk přece zničehonic nekopne toho druhého, i kdyby byl největší kretén. Už ke mě přišel hrozně zbitý. Nabízel jsem mu pomoc, že zavolám záchranku a policisty. Neřekl mi, kdo mu to udělal. Pak ale pomoc odmítl. Svlékl jsem ho, protože měl oblečení špinavé, dal jsem mu deku a šel si odpočinout. Nejsem takový, abych ho budil. Když jsem odcházel z domu, byl živý,“ popisoval při výslechu na policii.

Ze spisu vyplývá, že na kamerových záznamech z Chebu jsou oběť i Zemianek vidět 10. října. V noci na 13. října vezl jeden ze svědků obžalovaného k chatě. Zemianek mu řekl, že má doma zmláceného muže, jestli by se na něj mohl podívat. Řidič šel do domu a obžalovanému řekl, že se mu zdá mrtvý, ať zavolá pomoc. Jenže k tomu nedošlo. Obžalovaný se údajně hájil tím, že v minulosti byl za násilný čin souzený. Že má strach, aby to nebylo na něj.

Policisté zjistili, že 13. října obžalovaný používal telefonní číslo, které patřilo mrtvému muži. Na tísňovou linku obžalovaný volal až 14. října v půl třetí odpoledne. Ze spisu mimo jiné vyplynulo, že ještě před tím, než vytočil nouzové číslo, schoval u známého své boty, které byly celé mokré.

Podle znalců není vyloučené, že právě jimi mohl kopat do starého muže. Navíc před domem bylo i mokré oblečení patřící zemřelému.

Vymýšlel verze výpovědi

Soudci tvrdí, že vše nasvědčuje tomu, že po činu jednal logicky a plánovaně, kdy zahlazoval stopy a vymýšlel historky, kterými by odůvodnil nález mrtvého těla v chatě, kde přebýval.

Souzený muž nespolupracoval s psychiatry ani psychology, když na něj chtěli nové zpracovat posudky. Ve starších posudcích, které policie nechávala zpracovat při předchozích případech, znalci Zemianka popisovali jako muže s disociální poruchou a agresivními rysy. Matka obžalovaného u soudu uvedla, že syn bere drogy, napadá lidi, devastuje jí dům, nechce pracovat.

V bohaté spisové dokumentaci k jeho předchozím případům vyplývá, že poprvé byl Zemianek souzený v roce 1988, v roce 1992 byl odsouzen společně s pachatelem loupežné vraždy, ale on smrt člověka na svědomí neměl. V minulosti také urážel soudce při vynášení rozsudku, v Německu byl odsouzený za přepadení pošty.

„Dosavadní tresty na něj neměly žádný vliv, nevzal si žádné ponaučení. Zvažovali jsme i možnost výjimečného trestu od 20 do 30 let odnětí svobody, nakonec jsme dospěli k tomu, že si vystačíme základní trestní sazbou pro vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem. Ta je 15 až 20 let. Obžalovanému je 52 let,“ vysvětlil soudce Jan Špeta.