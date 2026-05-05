Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

Petr Ježek, vb
  13:02
Krajský soud v Plzni se v úterý začal zabývat znásilněním a vydíráním. K lavici obžalovaných na invalidním vozíku přijel šestašedesátiletý muž, který podle obžaloby svoji známou na Plzeňsku donutil k souloži. Muž odmítá, že by ženě vyhrožoval se střelnou zbraní v ruce, ohrožoval ji nožem pod krkem a popálil ji paralyzérem. Státní zástupce pro něj navrhuje osmileté vězení.

Podle žalobce invalida V. L. z Chebska, který nemá pravou nohu, v květnu nebo v červnu 2018 navštívil na Plzeňsku svoji známou. „Přikázal poškozené se střelnou zbraní v ruce, aby si sedla na postel a konala, jak přikáže,“ popsal první případ státní zástupce Jiří Richtr.

Šestašedesátiletý V. L. u Krajského soudu v Plzni. (5. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Podle obžaloby poškozené následně svázal ruce a nohy a vykonal s ní pohlavní styk.

U soudu zazněly znepokojivé detaily útrap, které žena podle obžaloby prožila. Tvrdil, že jí nechce ublížit, že si chce jen pořídit několik fotek. Přitom jí ale dával zbraň pod krk a ptal se jí, jestli se bojí smrti, proč ho odmítá a že si ji vezme s sebou, že je oba zabije. Ženě strkal do vaginy prsty i ruku, což jí bolelo. Oběť proto začala předstírat orgasmus a násilník přestal a ženu rozvázal. Vytáhl injekční stříkačku, začal s ní ženě přejíždět po stehně a říkal jí, že pokud se o něco pokusí, předávkuje ji inzulinem.

Svázal, znásilnil a popálil paralyzérem

Po této zkušenosti se s násilníkem žena přestala setkávat. V. L. ji ale navštívil znovu, tentokrát měl na sobě černou kombinézu a kuklu. Když otevřela dveře, dal jí podle obžaloby ke krku nůž a natlačil ji dovnitř. Tam ji opět svázal ruce, vyhrožoval ji, že si to s ní přišel vyřídit, když se s ním nebaví, a vynutil si pohlavní styk. Ženě vyhrožoval, že pokud ho bude odmítat, potrestá ji na intimních místech. A to také udělal, popálil ji paralyzérem, stojí dále ve spisu.

Obžalovaný pak osmačtyřicetileté ženě poslal sms zprávy, ve kterých jí vyhrožoval, že pokud to nahlásí, ublíží jejím dvěma dcerám, které údajně sledoval. Že ji zničí a postará se o to, aby se stala nepříčetnou a byla nevěrohodným svědkem,“ pokračoval státní zástupce.

Muž dostal trest za znásilnění závozníka, toho zároveň soudí za přepadení žen

V únoru 2019 ji pak poslal na mobil snímky žen politých kyselinou a vydíral ji, že pokud ho bude neustále ignorovat a nedovolí mu s ní být, skončí podobně. Pod fotky poslal zprávu: „Včera ani předevčírem jsem ti neublížil, ale na zítřejší ráno nemám vliv.“

Následujícího dne přišel obžalovaný k domu poškozené a představil se jako kontrola ze sociálky kvůli pracovní neschopnosti. Žena ho již po hlase poznala, bála se mu otevřít. Ucítila prý zvláštní vůni, o které si myslela, že je to kyselina a mohl by jí s ní polít.

„Tvrdil jí, že nastupuje do výkonu trestu a už ho nikdy neuvidí,“ pokračoval Richtr, který pro muže navrhuje osmileté vězení se zařazením do věznice s ostrahou. Muž si ještě nedávno v káznici odpykával trest za znásilnění.

Násilí mi není cizí, přiznal muž

„Násilí mi není cizí. Seděl jsem kvůli paní, která se ke mně jezdila dva roky nechávat znásilňovat. V minulosti jsem bodl cikána, když jsem byl napadený jako první. Podruhé se mi do bytu dobýval cikán, střelil jsem po něm,“ popsal svoji minulosti obžalovaný muž.

Ten nyní vše, co se odehrálo na Plzeňsku, popírá. „Jsem po rakovině močového měchýře, libido mi kleslo na nulu, v té době jsme měl ischemii na pravé noze, chodil jsem o francouzské holi. Nikdy nedošlo k tomu, co by ona nechtěla. Že bych jí ohrožoval zbraní, je blbost,“ tvrdí muž.

Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal

Zbraň podle něj byla airsoftová pistole na malé plastové kuličky. Podle jeho verze může jít o pomstu od ženy, protože po něm chtěla, aby jí zbavil exmanžela, což on neudělal.

„Byl to z její strany impuls. Já jsem nebyl schopnej ani ochotnej to splnit. Vysvětlila mi, že když její bývalý muž nebude na živu, bude mít dcery v péči. Neměla na to peníze, aby oslovila někoho jiného. Musel by to udělat někdo z přátelství,“ vysvětloval dnes u soudu V. L. Podle něj se žena živila jako prostitutka.

Zmocněnec poškozené ženy požaduje za nemajetkovou újmu téměř 3,5 milionu korun. Žena trpí chronickou posttraumatickou poruchou a chronickou úzkostnou poruchou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Okresní soud v Břeclavi v úterý opět projednával případ smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího...

5. května 2026  10:32,  aktualizováno  14:39

Volání do budoucnosti v Turnově

ilustrační snímek

Moderovaný koncert Volání do budoucnosti propojuje jidiš a hebrejské ukolébavky s novou tvorbou Matouše Hejla a Eleny Schoychet na silné texty židovských autorek i současné poezie.

5. května 2026  14:36

Do devíti hodin je beznadějně plno. Kapacita parkovacích míst v Praze nestačí

Záchytné parkoviště P+R na Černém Mostě otevřelo v prosinci 2021. Po pěti...

Je to každodenní stres. Bude tam ještě? Řeč je o volném parkovacím místě na odstavném P+R parkovišti na okraji Prahy. Že je dnes už téměř nemožné ve všední den zaparkovat v centru Prahy, není nic...

5. května 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude v Ostravě směřovat 41 milionů korun

ilustrační snímek

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude letos v Ostravě směřovat 41 milionů korun. Šest milionů je vyčleněno na úpravu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě,...

5. května 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Divadelní sezonu v Kladně završí Moliérova komedie Škola žen

ilustrační snímek

Aktuální divadelní sezonu v Kladně završí komedie Škola žen francouzského dramatika Moliéra. Představí se v ní herec Miroslav Večerka v hlavní roli Arnolfa,...

5. května 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Slavkov u Brna má novou stálou expozici s tématem napoleonských válek

Slavkov u Brna mĂˇ novou stĂˇlou expozici s tĂ©matem napoleonskĂ˝ch vĂˇlek

Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách, pro veřejnost...

5. května 2026  12:53,  aktualizováno  12:53

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:12,  aktualizováno  14:27

Něco mezi pavoukem a trilobitem. Ražba metra v Praze vydala fosilii neznámého členovce

Detailní pohled na fosilii členovce Soomaspis labutai.

Při ražbě pražského metra D našel sběratel zkamenělin Radek Labuťa fosilii doposud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem...

5. května 2026  7:42,  aktualizováno  14:24

Drama na přejezdu. Dodávka zůstala mezi závorami, jen těsně uhnula před vlakem

Ilustrační snímek

Doslova pár centimetrů chybělo k tragédii na železničním přejezdu na Břeclavsku. Mezi závorami tam zůstala stát dodávka s přívěsem naloženým auty, která až na poslední chvíli popojela z kolejí před...

5. května 2026  14:22

Brněnský Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník

ilustrační snímek

Brněnská městská část Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a napomoct tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace...

5. května 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Provoz na koridoru mezi Táborem a Planou zastavila srážka s člověkem

ilustrační snímek

Na trati u Sezimova Ústí na Táborsku srazil vlak člověka. Provoz na železničním koridoru mezi Planou nad Lužnicí a Táborem je zastavený. Novináře o nehodě...

5. května 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Lidí pobírajících důchod bylo loni na jihu Moravy 323.716, méně než o rok dříve

ilustrační snímek

Počet lidí na jihu Moravy, kteří pobírali nějaký druh důchodu, se loni snížil o 2111 na celkových 323.716 lidí, z toho 260.765 byli starobní důchodci...

5. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.