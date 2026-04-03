Jako jediný Čech. Školák bojuje o zlato v prestižní pěvecké soutěži v Německu

Jitka Kubíková Šrámková
  10:12
Ještě předtím, než začal mluvit, broukal si melodie. Ve třech letech viděl úspěšnou českou hudební pohádku z roku 2014 Tři bratři a v krátké době se naučil všechny její písničky. Řeč je o čtrnáctiletém Maxu Oliveru Behenském z Hrádku u Rokycan, který postoupil jako jediný Čech do finále prestižní mezinárodní soutěže The Voice Kids Germany.

Čtrnáctiletý školák Max Oliver Behenský bude bojovat o zlato v mezinárodní prestižní pěvecké soutěži. (3. dubna 2026) | foto: archiv The Voice Kids Germany

Přímý přenos, kde poměří síly 12 finalistů, odvysílá stanice SAT.1 a streamovací služba Joyn v sobotu od 20.15 hodin.

Jak uvádí Maxova maminka Kristýna Behenská, i když její syn chce, stejně jako ostatní finalisté, vyhrát, situaci prý posuzuje tak, že už vlastně vyhrál, protože dostat se přes dvě kola s ohromnou mezinárodní konkurencí až k berlínskému finále, je už vlastně výhra sama o sobě. Než se totiž Max dostal do finále, trvalo to od léta loňského roku.

„Je to poprvé v životě, kdy necítím nervozitu, ale velké nadšení, na finálový večer se těším a chci si ho vyloženě užít,“ cituje maminka Maxova slova. Řekl také, že si je vědom toho, že takovou příležitost už nemusí nikdy v životě dostat.

Jisté ale je, že zpěvu se školák z Hrádku chce věnovat naplno i po základní škole. Chce jít totiž studovat Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, konkrétně se chce věnovat muzikálu nebo populárnímu zpěvu. Výuku zahájil v osmi letech, kdy začal docházet na hodiny sólového zpěvu. Moment rozhodnutí, že s hudbou spojí svoji budoucnost, ale nastal v 11 letech, kdy vyhrál první soutěž TOP Voice v Teplicích, následovala i výhra Bon Art Junior Festu, což je mezinárodní pěvecký festival v Praze.

Věnuje se vlastní tvorbě

Dnes už Max skládá svoje písničky. V šuplíku už má k vydání dvě novinky, ale kvůli soutěži The Voice Kids Germany je nemůže vydat, protože všichni finalisté mají dvouměsíční stopku na vydávání vlastních věcí. Pokud by mladý muž soutěž vyhrál, stopka je ještě delší. Nyní se mladík chystá hrát v jednom z muzikálů v pražském divadle Hybernia, kam pravidelně dochází do takzvaných dětských studií, což je kroužek zpěvu při Hybernii.

„Od mládí byl Max komediální, stále nám v rodině nebo i jinde před lidmi potřeboval něco zpívat. Říká, že na jevišti je jako doma, ale že nepotřebuje být středem pozornosti jinde,“ vypráví učitelka Kristýna Behenská, která je prý vděčná svému šéfovi, že jí dává volno, aby mohla Maxe na soutěže doprovázet.

Několik minut slávy na jevišti při finálovém večeru je totiž vykoupeno zhruba týdenní přípravou. Proto je maminka s Maxem od minulého pátku v Berlíně. „Pět až osm hodin denně strávíme ve studiu, kde probíhají zkoušky na soutěž. Ve čtvrtek jsme ze studia odcházeli v devět večer, včera v 10 večer,“ vypráví maminka.

Té to prý nedá a stále se dívá na sociální sítě, jestli se tam neobjevují hate komentáře, které by byly lidově řečeno přes čáru. „Maxovi to nevadí a říká mi, nečti to, ale mě to nedá,“ vypráví maminka, která tam zatím objevila třeba názory, že Max zpívá hrozně. „To je názor, takové komentáře tam nechávám, ale na školení, které soutěž pro rodiče finalistů uspořádala, nám kladli na srdce, že máme nahlásit třeba rasistické komentáře,“ říká maminka. Zatím prý naštěstí nemusela zablokovat ani jeden komentář.

Zájem je pro něj motivace

Max je prý za zájem na sociálních sítích lidem vděčný. „Nejdříve říkal, to se nikdo nedozví, že v soutěži jsem, ale pak se strhla docela velká lavina zájmu,“ vypráví Kristýna Behenská.

Na otázku, jestli styk s showbyznysem školáka nesemlel, maminka odpovídá, že se to nedá nikdy odhadnout, ale že to zatím vypadá spíš na opačný vliv. „Zdá se, že ho to povzbuzuje, motivuje k další práci, ale také ho to naučilo velké samostatnosti,“ hodnotí Kristýna Behenská. „Dnes už do Prahy do Hybernie jezdí sám, mnoho věcí si sám také zařizuje, to je fajn,“ dodává šťastná maminka, která je prý těsně před soutěží nervóznější než její syn.

