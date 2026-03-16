Správa silnic Plzeňského kraje hledá až 30 nových řidičů, strojníků a stavbařů

Společnost Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS) hledá až 30 nových řidičů, strojníků a stavebních dělníků. Shání je pro všech sedm okresů regionu, v němž má celkem 23 provozních středisek, kde pracuje 400 dělníků a 80 pracovníků v administrativě. Chce tak nahradit zaměstnance odcházejí do důchodu i lidi, které přetahují konkurenční firmy, hlavně dopravci a správci komunikací. ČTK to dnes řekla mluvčí SÚS Helena Frintová.
"Největší poptávka je po řidičích skupiny C a T ve spojení s pozicí strojník a stavební dělník. To jsou klíčové profese jak v zimě, kdy se řeší následky na komunikacích, tak hlavně od jara, kdy se rozbíhají opravy silnic a údržba zeleně v jejich okolí," uvedla mluvčí firmy, která spravuje 4614 km krajských silnic druhé a třetí třídy.
"Cestařina už dávno není jen o ruční práci s pilou nebo lopatou. Dnes pracujeme s moderní technikou a speciálními stroji, bez nichž bychom rozsah silnic nezvládli. Přesto hledáme lidi s určitou mírou univerzálnosti, kteří jsou zruční, spolehliví a nebojí se práce v terénu," řekl generální ředitel SÚS Jiří Velíšek. Firma podle Frintové nabízí trvalý pracovní poměr v dlouhodobě stabilní krajské organizaci a mnoho benefitů včetně zvláštního zákonného příplatku 4000 korun za údržbu a opravy cest. "Zaměstnanci u nás mohou pracovat blízko bydliště a nemusejí dojíždět do plzeňské aglomerace," řekl Velíšek. To je podle Frintové velká výhoda pro obyvatele odlehlých vesnic, kteří by jinak museli dojíždět za prací daleko, navíc na směny.
Mezi nejčastěji obsazované pozice patří podle Frintové řidič silničních a motorových vozidel, strojník, stavební dělník, dělník pro péči o zeleň a opravář silničních vozidel. Střediska SÚS jsou v okresech Klatovy, kde je jich pět, po čtyřech pak na Tachovsku, Plzni-severu a na jihu Plzeňska a po třech na Domažlicku a v Plzni, kam spadá ještě péče o zeleň.
"Aktuálně potřebujeme 20 až 30 lidí. Vedoucí středisek se budou věnovat úplně každému zájemci. Věkově to není nijak omezené," řekla mluvčí. Podle ní je po řidičích SÚS, kteří mají navíc průkazy a oprávnění na speciální vozidla a stroje, velká poptávka od konkurence z regionu, včetně správců státních silnic a železnic. "Tyto firmy ale hledají většinou pracovníky na dohody, ale my jim nabízíme trvalý pracovní poměr, nejen na sezonu, a to se všemi benefity i bonusy," dodala.