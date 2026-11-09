Správa silnic Plzeňského kraje nakoupila 68 kusů nové techniky za 100 mil. Kč

Autor: ČTK
  17:08aktualizováno  17:08
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS), která v listopadu zahájila trvalý provoz zimní údržby, nakoupila letos 68 kusů nové techniky za 100 milionů korun, polovinu dostala od kraje. Dalších deset milionů dala do nemovitostí. Celková suma je meziročně téměř o 30 procent vyšší. Nejvíce stálo pět nových sypačů, velkých nákladních vozů s nosičem výměnných i posypových nástaveb a sněhovými radlicemi. ČTK to řekl provozní ředitel SÚS Radek Šíma. SÚS má pro letošek připraveno více posypů než loni - 27.500 tun soli a 23.000 tun kamenné drti používané hlavně na Šumavě a v Českém lese.

Jejich ceny meziročně vzrostly o šest procent. Loni před zimou měla SÚS o 5500 tun soli méně, objem drti byl stejný. Zásobu soli vyčerpala už koncem ledna, kdy silničáři vyjížděli každý den kromě jednoho hlavně kvůli náledí. Tisíce tun soli pak museli dokupovat za zimní ceny o 18 procent vyšší než letní. Minulá zimní údržba byla nejnáročnější a nejdražší za šest sezon, přišla na 290 milionů Kč.

SÚS, která je v pohotovosti do 31. března, bude udržovat 4484 kilometrů krajských vozovek II. a III. třídy a 422 km státních silnic I. třídy.

"Na telefonu bude denně připraveno šest nonstop dispečinků, tedy 52 dispečerů," uvedl Šíma. Vyjet a ošetřit sjízdnost je připraveno 412 řidičů, z toho 130 v nepřetržité pohotovosti. SÚS má letos 116 posypových vozů s průměrným stářím 18 let, dále 15 sněhových fréz, 35 nakladačů, 26 šípových pluhů a 53 manipulátorů, traktorbagrů a traktorů s radlicemi. Pro případy kalamit a tvorby sněhových jazyků a závějí má výpomocné smlouvy se 66 živnostníky i firmami.

"Silniční síť, třetí nejhustší ze 14 krajů ČR, je rozdělena do 105 zimních okruhů. Každý zajišťuje posypový vůz s tříčlennou posádkou," uvedl hlavní dispečer Daniel Žižka. Nejnáročnější na údržbu je Klatovsko, kde je ve vyšších polohách 1066 km silnic.

Na zimní údržbu letos nasadí SÚS pět nových sypačů značky Mercedes-Benz Arocs s automatickou převodovkou. Tři už jsou na střediscích Klatovy, Kařez na Rokycansku a Tachov, zbývající dva budou do konce roku v Kdyni na Domažlicku a Seči na jihu Plzeňska.

"Dva vozy jsou třínápravové šestikolky, osazené sypači s lištou pro postřik vozovky solankou," řekl Petr Vomáčka ze SÚS. Mají automatické ovládání zvolené trasy. Zbývající tři menší vozidla Arocs jsou s pohonem všech čtyř kol. Dva mají těžkou radlici, shodnou s většími vozy. "A vozidlo pro středisko Tachov má těžkou horskou radlici tvaru křídla se dvěma břity. Jeden břit je ocelový pro odklízení uježděného sněhu a druhý je plastový pro odstraňování rozbředlé sněhové vrstvy," řekl generální ředitel SÚS Jiří Velíšek.

Zvláštní pozornost je podle Žižky každoročně věnována Národnímu parku Šumava, konkrétně úseku Dobrá Voda - Gerlova Huť, kde platí zákaz chemického posypu kvůli ochraně přírody. Tam budou zasahovat dva inertní sypače, které díky včasným výjezdům dokážou zabránit tvorbě ledové vrstvy. "Přesto máme v záloze i ledořez pro případ, že by led na vozovce vznikl," řekl Žižka. Podle něj tam bude na Šumavě nasazená i nová TATRA Phoenix T-158 s automatickou převodovkou a těžkým křídlem pro práci v horách.

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