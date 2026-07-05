Správa silnic Plzeňského kraje pečuje také o čtyři památné stromy a tři aleje

Autor: ČTK
  6:50aktualizováno  6:50
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| foto: ČTK

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS), která se stará o 4900 km silnic II. a III. třídy, pečuje také o památné stromy a aleje podél nich. Nejnověji jde o lípu u křížku ve Slatině u Chudenic na Klatovsku, která byla koncem června vyhlášená památným stromem. SÚS vlastní ještě tři památné stromy - lípu U Boučků na jihu Plzeňska, na Klatovsku pak jasan u kostela v Hojsově Stráži a lípu ve Vatětické aleji. Spravuje také tři památné aleje. ČTK to řekla mluvčí SÚS Helena Frintová.

Nově chráněná lípa srdčitá roste u silnice druhé třídy II/185 mezi Slatinou u Chudenic a Lužicemi. Strom je vysoký 27 metrů, kmen má obvod 550 centimetrů. "Je výraznou krajinnou dominantou. Zaujme nejen vzrůstem, ale i netypickým habitem. Vytváří sekundární korunu s pěti kosterními větvemi, díky nimž patří mezi mimořádně hodnotné dřeviny v kraji," uvedla mluvčí.

Zdravotní stav stromu je zhoršený a bude vyžadovat odborné ošetření. "Jeho biologická i krajinářská hodnota je natolik významná, že si zaslouží zvláštní ochranu. Provedeme i odlehčení koruny a instalujeme stabilizační systém," uvedla.

Také na památnou lípu U Boučků žádá aktuálně SÚS o dotaci na odborné ošetření. SÚS spravuje také tři památné aleje - trhanovskou na Domažlicku s lípami, na Tachovsku pak lipovou alej v Boru a jírovcovou alej v Olešné.

"Stromy u komunikací je třeba pravidelně odborně kontrolovat, ošetřovat a zachovávat jejich mimořádnou přírodní a historickou hodnotu. Proto při správě silniční sítě úzce spolupracujeme s arboristy. Snažíme se o to, aby byla zajištěna bezpečnost provozu, ale i dlouhodobá ochrana těchto jedinečných dřevin," řekl ČTK vedoucí střediska péče o zeleň Jan Kadlec. Aktuálně se podle něj SÚS věnuje mladé výsadbě, což obnáší výchovné řezy, odstranění kotvení a ochranu kmínků před korní spálou. Od začátku roku tak ošetřila 1800 mladých stromů.

"Když se řekne správa silnic, většina lidí si představí asfalt, mosty nebo zimní údržbu. Součástí naší práce je ale také péče o přírodní dědictví, které krajské komunikace lemují. Památné stromy jsou významnými orientačními body v krajině, svědky historie i cennými biotopy pro řadu druhů. Jejich ochranu proto vnímáme jako přirozenou součást správy krajského majetku," dodal generální ředitel SÚS Jiří Velíšek.

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