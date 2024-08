Sraz historických vozidel

Veteran car club Domažlice pořádá v sobotu 17. srpna 50. ročník mezinárodní jízdy spolehlivosti historických vozidel do roku 1955. Na náměstí v Domažlicích budou vozy od 9.30 do 12 hodiny vystaveny a poté vyrazí na start. Cílem je kemp na Babyloně, kde proběhne vyhlášení vítězů, předání cen a zábava až do půlnoci.