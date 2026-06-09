Srážka kamionu s dodávkou uzavřela před hranicí na Domažlicku hlavní tah do SRN

Srážka nákladního vozu a dodávky s vlekem uzavřela před státní hranicí na Domažlicku silnici I/26 v mezi obcemi Česká Kubice a Babylon. Jde o hlavní tah na Německo. Objízdná trasa není stanovena. Nehoda se obešla bez zranění. Z proražené nádrže kamionu vyteklo hodně nafty, silnice se uklízí, řekla ČTK mluvčí krajské policie Barbora Kunešová.
Komunikace je neprůjezdná od 08:45, "Nevíme, jak dlouho bude úklid trvat, protože nafty tam mělo vytéct zhruba 500 litrů. Silnice je zcela uzavřená, probíhá záchyt nafty a úklid vozovky," dodala.