Provoz vlaků na koridoru z Plzně směrem na Cheb se dnes dopoledne mezi stanicemi Pňovany a Kozolupy zastavil. České dráhy (ČD) původně uvedly, že se na přejezdu srazil rychlík s osobním autem. Policie ani hasiči ale na místě žádné auto nenašli a vlak ani koleje neměly známky poškození, řekli později ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar a policejní mluvčí Eva Červenková. Provoz byl obnoven nejdřív po jedné koleji, nyní je mimořádná událost na trati odstraněná, vyplývá z informací webu ČD.
Vyšetřovatelé zjišťují, co se stalo. Nikdo neutrpěl zranění. Drážní hasiči vyvedli cestující ze zastaveného rychlíku. Podle informací ČTK se obsluha vlaku zřejmě domnívala, že se Západní expres, který jezdí mezi Chebem a Prahou, srazil na přejezdu s autem.
Policie přijala oznámení o střetu osobního vlaku s vozidlem před 10:30. Policisté ale nezjistili nic, co by tomu nasvědčovalo. V době projíždění vlaku bylo podle Červenkové v prostoru železničního přejezdu osobní auto, následně ale odjelo. "Dechová zkouška u vlakvedoucího, ročník 1965, byla s negativním výsledkem. Šetřením veškerých okolností této události se zabývají policisté z územního odboru Plzeň venkov," dodala.
Nehoda zastavila regionální i dálkovou železniční dopravu. Vlaky nabraly zpoždění, vyplynulo z informací na webu Českých drah.