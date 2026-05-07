Hasiči vyjížděli k požáru původní šumavské chalupy, která se objevila i v seriálu Policie Modrava, před půl devátou večer. Dým a plameny byly vidět zdaleka.
„Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ potvrdil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Na místě zasahovaly jednotky z Klatov, Sušice, Rejštejna, Kašperských Hor a Srní. Když hasiči přijížděli na místo, chalupa o rozměrech přibližně 10 krát 12 metrů byla již zcela v plamenech.
„Oheň částečně zasáhl i poblíž stojící hospodářské objekty. K lokalizaci jsme nasadili osm vodních proudů, později jsme je zredukovali na čtyři. Rozebrali jsme střešní konstrukci,“ popsal Poncar s tím, že škodu odhadli na 10 milionů korun. V době požáru se v objektu nikdo nenacházel.
Co bylo příčinou požáru, nyní zjišťuje vyšetřovatel. Není ale vyloučené, že požár způsobil blesk. Mluví o něm místní lidé a meteorologové potvrdili, že v té době procházela obcí silná bouřka.
18. března 2021