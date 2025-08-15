Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se každý den mění. Navíc ve výběhu našli pozůstatky vlka.

Vlčici, která se v Srní několik dnů pohybovala kolem návštěvnického centra a podařilo se ji zoologům odchytit v noci ze středy na čtvrtek, je už zpátky ve výběhu. Správci Národního parku (NP) Šumava však stále přesně neví, kolik vlků z celkového počtu třinácti z výběhu uteklo.

Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu. (10. srpna 2025)
Vlčici, která se od pátku 8. srpna potulovala kolem návštěvnického centra, se podařilo odchytit. (14. srpna 2025)
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu.(9. srpna 2025)
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku vlka. (1. srpna 2025)
Počty ve čtvrtek zkomplikovalo nové zjištění: ve výběhu našli vlčí lebku se zbytky tkání. Podle Dvořáka úhyn vlka nemusí zoologové ihned zaregistrovat.

„Zvíře může uhynout v některém z úkrytů a jeho ostatky se tak mohou nalézt se zpožděním nebo vůbec. Nalezené zbytky tkání jsme odeslali do laboratoře na analýzu DNA, aby bylo možné přesně určit, zda nalezené pozůstatky vlka patřily některému zvířeti z výběhu,“ vysvětlil mluvčí.

Správci od pátku, kdy se kolem výběhu začala pohybovat vlčice, pravidelně vlky počítají. Nikdy se ale nedostali k číslu 13. O pomoc tedy požádali Českou inspekci životního prostředí, která disponuje dronem s termokamerou.

Vlk šel na Klatovsku po silnici a kolem domu. Zastavil pět metrů od nás, líčí muž

„Termokamera dronu ve spojení s vizuální kontrolou pracovníků prokázala přítomnost devíti vlků ve výběhu. Pro srovnání, ve čtvrtek pracovníci napočítali pouze tři zvířata. Je jisté, že zbylá zřejmě odpočívala v různých úkrytech výběhu,“ dodává mluvčí.

Dvořák ale připomenul, že ani dron s termokamerou nemusí najít všechny šelmy. „A to s ohledem na členitost tříhektarového výběhu. Ten skýtá množství nor, průlezů mezi kameny, husté křoviny a úkryty pod tlejícím dřívím,“ vyjmenoval Dvořák.

Zoologové stále chtějí odchytit vlka, kterého lidé spatřili na začátku srpna u Hartmanic. Podle indicií by mohl pocházet z výběhu. Nadále žádají o pomoc veřejnost. Pokud někdo vlka uvidí, má ho vyfotit, natočit a správcům parku sdělit, kde na něj narazil.

NP Šumava plánuje otevřít návštěvnické centrum v pondělí, a to ve zkrácené otevírací dobře. „Ale jen za předpokladu, že se vně výběhu nebude o víkendu pohybovat další vlk nebo se nestane jiná událost, která by vyžadovala stále uzavření návštěvnického centra veřejnosti,“ uzavřel mluvčí s tím, že přístup od centra k výběhům bude pouze po značené naučné stezce.

