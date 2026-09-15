SŠ živnostenská a ZŠ Planá má nové multifunkční výukové prostory za 55 mil. Kč

Střední škola živnostenská a Základní škola Planá na Tachovsku otevřela nové multifunkční výukové prostory. Jsou určené pro praktické sestry, ošetřovatele, stravování a ubytovací služby. Škola, která má 400 učňů a 52 školáků, vyučuje deset oborů a jako jediná v Plzeňském kraji vzdělává ošetřovatele pro nemocnice a sociální zařízení, jichž je nedostatek. Jde o stavbu zhruba za 55 milionů korun podpořenou evropskou dotací IROP. ČTK to dnes řekl ředitel školy Josef Mára.
"Je to přístavba na současném domově mládeže, kde byla rovná střecha a zatékalo nám tam. Udělali jsme tam novou střechu a do toho vlastně podkrovní vestavbu nových prostor. A je tam sál pro 80 lidí, abychom se někde mohli sejít, protože nemáme žádný společenský prostor, kde se můžou ve větším scházet zaměstnanci a žáci," uvedl.
V přístavbě vznikly tři plně vybavené výukové pokoje. Jeden imituje nemocniční pokoj, jeden pokoj sociálních služeb a další je pokoj hotelového typu. Ještě je tam cvičná kuchyně pro výuku kuchařů s menším sálem pro 40 lidí k výuce stolničení. "A pak je cvičný byt pro děti z praktické školy, které se budou učit žít v bytě a starat se samy o sebe," řekl ředitel školy.
Navazující etapou asi za 66 milionů Kč, která už se staví také s podporou EU, budou nové učebny základní školy pro děti s mentálním a dalším zdravotním postižením. "Nad dalším objektem jídelny jsme zbourali střechu a staví se tam dvě nová patra. Nad učebnami budou ergoterapeutické a terapeutické dílny," uvedl ředitel. Hotovo má být do konce roku 2027.
Škola vyučuje ve tříletých oborech kuchaře, malíře, tesaře, zedníky, krejčí, pečovatele, ošetřovatele, ubytovací služby, cukráře, operátory skladování a spojového mechanika. Čtyřletým oborem je praktická sestra a v nástavbovém studiu má obor podnikání. Dále nabízí jedno- a dvouleté vzdělávání v praktické škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
"Největší zájem je o cukráře. O zdravotní a sociální obory také, ale chtělo by to větší podporu státu. Hlavně propagaci. Podporují se technické obory, ale v těch fabrikách lidi nahradí roboti. Ale v nemocnici vám robot nedá napít. A nižší střední zdravotnický personál není. My jsme jediní, kdo to vyučuje v Plzeňském kraji," uvedl ředitel. Jde o zdravotnický obor ošetřovatel. "To jsou ti, kteří myjí lidi, přebalují, krmí a podávají jim vodu," řekl. Zdravotní sestry na to podle něj nemají čas. "Tenhle nižší stupeň by měl být dostatečně obsazený českými lidmi, kteří s vámi promluví, vysvětlí, proč jste v nemocnici. Teplé slovo je tam k nezaplacení," řekl.
Škola měla dříve 15 ošetřovatelů v ročníku a teď 25. "Ale pro kraj je to kapka v moři. Snažíme se podporovat zájem, ale je nutné, aby se snažili i ostatní," dodal Mára. Podle vedoucí krajského odboru školství Jaroslavy Havlíčkové jde o obor, který končí výučním listem. Teď má škola druhým rokem kombinovaný obor praktická sestra, který umožňuje, aby žáci ve třetím ročníku získali výuční list a ve čtvrtém maturitu. "Oba jsou důležité pro celé příhraniční Tachovsko, aby mělo dost pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách," řekla.