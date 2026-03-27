Dusno kolem STAN. Část lidí se s hnutím loučí kvůli sporným projektům

Jaroslav Nedvěd
  13:42aktualizováno  13:42
V letošním roce, kdy se konají komunální volby, vyvrcholily v Plzni delší spory mezi lidmi, kteří se hlásí k hnutí STAN. Část z těch, kteří za hnutí kandidovali v minulých komunálních volbách ve městě a byli v politice aktivní, už členství v hnutí ukončila a někteří se chystají jít do voleb za jiné uskupení.
Napětí ve STAN už před časem vyvolalo to, že se zástupci hnutí ve vedení města nebo kraje zastávají kontroverzních plánů na vybudování nového silničního průtahu městem a plánu na opravu bývalých městských lázní spojenou s výstavbou sídla pro Západočeskou galerii bez architektonické soutěže.

Odcházející bývalí příznivci STAN také tvrdí, že o zmíněných sporných projektech s jejich zastánci prakticky není možné diskutovat.

V současné době probíhají jednání o vzniku uskupení, za které by do voleb v Plzni šli zástupci TOP 09, Zelených a právě lidé, kteří už nechtějí kandidovat za STAN.

Dusno na plzeňském hejtmanství kvůli lázním a galerii. Stavba má začít v roce 2027

Pro část kritiků poměrů uvnitř STAN byla poslední kapkou skutečnost, že výběr volebního lídra, kterým se stal po čtyřech letech znovu náměstek primátora Plzně Aleš Tolar, ovlivnilo asi patnáct ´nových´ lidí, kteří možnost hlasovat získali až krátce před volbou. Někteří z nich mají přitom vazbu na městský obvod Plzeň-Malesice, kde je Tolar starostou.

Tolar odmítá, že by se jednalo o účelový nábor, přestože nově příchozí byli registrovaní krátce před hlasováním o lídrovi.

„Vadilo nám, jakým způsobem je STAN v Plzni vedený, účelový nábor nebo špatná komunikace k projektu lázní. Oni vlastně ani nekomunikují, s námi nikdo nic neřešil, neměli jsme šanci to nijak ovlivnit. Podle mě by takhle demokratická strana fungovat neměla. Nevím, jestli nejsem naivní, ale představoval bych si to jinak,“ prohlásil místostarosta městského obvodu Plzeň 3 Ladislav Nový.

Ten býval předsedou plzeňské organizace STAN, kde ukončil členství nedávno. Tvrdí, že s ním ze STAN odcházejí další lidé, kteří přišli do hnutí před volbami v roce 2022. Má jich být zhruba patnáct. „Jsou to ti, kteří byli aktivní a tvořili naše jádro. Většina z nich se chce angažovat dál v hnutí, které dáváme dohromady,“ sdělil.

Sporný silniční průtah přes Plzeň

Aleš Tolar, který je nyní šéfem plzeňské organizace STAN, tvrdí, že registrace nových lidí nebylo takzvané velrybaření kvůli ovlivnění primárek. „Přišli zkraje letošního roku. Organizace, kterou jsme založili v Malesicích, je dnes desetičlenná. Lidé z ní mě v primárkách podpořili. Tak nevím, jestli to je účelový nábor nebo velrybaření, jak mi podsouvali. V Malesicích je z hlediska volebního výsledku naše nejsilnější organizace. Jsou to moji místostarostové, moji zastupitelé. Jsou to lidé, na které se dlouhodobě spoléháme a pro STAN pracují, nejsou to žádní na ulici nabraní lidé. Nevím, co by na tom mělo být špatně,“ tvrdí Tolar.

Hnutí Martina Kuby míří do voleb v Plzni, další města v kraji nejsou jistá

Hnutí podle něj nabírá nové členy dlouhodobě a v současnosti má asi 60 registrovaných příznivců.

Říká také, že zástupci STAN vybudování silničního průtahu přes Plzeň nikdy ´deklaratorně´ nepodporovali. Nicméně v září 2023 při schvalování priorit města pro spolupráci s ŘSD Tolar a další zastupitel zvolený za STAN Petr Náhlík pro zařazení průtahu do priorit hlasovali. Ze STAN to odmítl podpořit pouze místostarosta Slovan Václav Cinádr.

Tolar tehdy prohlásil, že průtah vidí jako cestu ke zklidnění provozu na Klatovské třídě. Dnes k tomu říká: „Jdeme ve vleku toho, jak je to historicky schválené v územním plánu. “ Minulé vedení města ale proti stavbě bylo a dojednalo s ŘSD, že s ní město nepočítá. „Měli tedy změnit územní plán,“ reagoval Tolar a prohlásil, že aktivní kroky pro průtah nedělal.

A jak vnímá odpor bývalých příznivců k projektu na opravu lázní a galerie? Připustil, že některé lidi ze STAN irituje, že nebyla vypsána architektonická soutěž. „Ale nevím, jestli to je důvod pro vystoupení ze strany,“ konstatoval. Domnívá se, že hlavním důvodem bylo listopadové odmítnutí záměru jít do voleb s TOP 09, který prý Tolar pomohl ´za pět minut dvanáct´ zastavit.

Rozdílné názory

„Bylo to odhlasované a neměl jsem s tím problém. Nebylo to pro mě to nejzásadnější. Základ byl, že mi vadilo, jakým způsobem je STAN vedený,“ oponuje Ladislav Nový.

S opětovnou kandidaturou za STAN už nepočítá ani zastupitelka městského obvodu Plzeň 1 Zuzana Buriánová. „Já mám jasno v tom, že kandidovat za STAN nebudu,“ prohlásila. Uvažuje o kandidatuře za jiné uskupení. Tvrdí, že i u ní sehrály podstatnou roli sporné projekty silničního průtahu nebo lázní. „Je víc témat, na kterých bychom se neshodli. Mysleli jsme, že o nich budeme diskutovat a povedeme dialog, ale to nepřipadalo v úvahu. Je nám to docela líto,“ vysvětluje.

Nestraník a architekt Marek Marovič, zastupitel městského obvodu Plzeň 3, také nechce za STAN znovu kandidovat. „Mám tak rozdílné názory, že už nemohu za STAN kandidovat,“ uvedl. Marovič patřil k desítkám plzeňských architektů, kteří prosazovali, aby se na obnovu lázní a stavbu galerie vyhlásila architektonická soutěž, což se nestalo. Vadí mu i prosazování stavby silničního průtahu Plzní.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Ostrov loni hospodařil s přebytkem 112 milionů, část chce letos opět investovat

ilustrační snímek

Ostrov na Karlovarsku loni hospodařil s přebytkem téměř 112 milionů korun. Podle starosty Pavla Čekana (nez., za Místní) město udělalo 91 procent z...

27. března 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

VIDEO: Senior zazmatkoval a najel na dálnici do protisměru, policistům nezapíral

Senior jel po dálnici na Pardubicku v protisměru

Těžko pochopitelný hazard předvedl na dálnici D35 na Pardubicku sedmasedmdesátiletý senior v červeném renaultu. Na nájezdové větvi mimoúrovňové křižovatky najel na dálnici do protisměru a v levém...

27. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Připravte auto na sezonu, nabádá BESIP a zve na jarní prohlídku za korunu

Velkým lákadlem sobotní preventivní akce BESIPu v Havlíčkově Brodě bude možnost...

S příchodem jara vyrážejí na silnice motorkáři, cyklisté i řidiči, kteří své vozy teprve připravují na sezonu. Období kolem Velikonoc je z hlediska dopravy specifické. Více cest a výletů, větší...

27. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Zlínský kraj usiluje o více než miliardu korun navíc z rozpočtového určení daní

ilustrační snímek

Zlínský kraj usiluje o více než miliardu korun navíc z rozpočtového určení daní (RUD). ČTK to řekl hejtman Radim Holiš (ANO). Jen za poslední rok a půl se...

27. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Třídění odpadu u domů se v Novém Boru osvědčilo, lidé vytřídili 53 pct odpadu

ilustrační snímek

Třídění odpadu přímo u domů, které loni zavedli v Novém Boru na Českolipsku, se osvědčilo. Směsného odpadu ubylo a množství vytříděného výrazně vzrostlo....

27. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Silný signál pro investory: VR LIFE a H2 Global Group potvrzují hodnotu českých inovací v MedTechu

27. března 2026  15:15

Na brněnském výstavišti začal konopný festival, nabídne přednášky i poradnu

Na brněnském výstavišti v pavilonu E dnes začal třetí ročník konopného festivalu Growfest. Podle organizátorů je to první velká akce od doby, kdy bylo...

27. března 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

Město bez druhého mostu. Kroměříž řeší územní plán a odpor obyvatel

Kroměříž pojmenovala silniční most přes řeku Moravu po Karlu Krylovi. (3. dubna...

Zastupitelé Kroměříže budou v pondělí 30. března schvalovat nový územní plán a dá se čekat bouřlivá diskuze. Klíčový dokument určuje, co a kde se bude moci stavět či dělat. Velké slovo bude mít...

27. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Na brněnském výstavišti začal konopný festival, nabídne přednášky i poradnu

Na brněnském výstavišti v pavilonu E dnes začal třetí ročník konopného festivalu Growfest. Podle organizátorů je to první velká akce od doby, kdy bylo...

27. března 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

Slánská nemocnice dostavuje ortopedické sály, díky nim zvýší počet operací

ilustrační snímek

Slánská městská nemocnice dostavuje ortopedické sály, jejich zprovoznění chystá na letošní červen. Prostory umožní zvýšit počet operací a nově dělat i totální...

27. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Výšlap z jara do zimy. Sníh sahá po lýtka, zaskočilo turisty v Beskydech

Chata Prašivá se svou charakteristickou dřevěnou věžičkou. Pod čerstvou...

Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase směrem k chatě Prašivá čekala na turisty náročná zkouška. Fotograf iDNES.cz se tam v pátek vydal po...

27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

VIDEO: Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu...

Vozy pro lanovou dráhu na Petřín jsou už v České republice. Informoval o tom pražský dopravní podnik s tím, že přepravní firma nyní čeká na pokyn, až je bude moci posadit na zrekonstruovanou trať....

27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

