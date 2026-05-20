Starobní důchod v Plzeňském kraji činil loni 21.038 Kč, meziročně o dvě pct více

Výše plného starobního důchodu v Plzeňském kraji dosáhla ke konci loňského roku 21.038 Kč, meziročně o dvě procenta víc. Šlo o čtvrtý nejvyšší starobní důchod po Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Pobíralo ho 130.803 lidí, meziročně o 0,9 procenta méně. Je patrný rozdíl mezi důchody mužů a žen, i když postupem času se jejich výše přibližují. V regionu žije na 1000 obyvatel třetí nejnižší počet starobních důchodců, příjemců s invaliditou druhého stupně je naopak nejvíce ze všech krajů, uvedl dnes Český statistický úřad v Plzni. V regionu žilo na konci roku 614.683, lidí, meziročně o 43 více.
"Podle údajů České správy sociálního zabezpečení splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů v kraji 161.416 osob, mezi nimiž převažovaly ženy (57,9 procenta). Počet příjemců po dvou letech nárůstu meziročně lehce klesl, o 0,4 procenta," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. Na 1000 obyvatel má region třetí nejnižší počet důchodců po Praze a Středočeském kraji. Okres Domažlice drží celostátní prvenství, na 1000 obyvatel tam připadá nejvíce důchodců, a to 315, uvedla. S výší důchodu bez ohledu na jeho typ, tedy s 20.000 Kč, je kraj osmý. Příjemci si meziročně polepšili o 352 korun, za deset let o 9000 Kč.
Většina příjemců pobírala starobní důchod. Jejich počet rostl až do roku 2019, poté vinou pandemie covidu tři roky klesal. "Nejvíce osob ve starobním důchodu na 1000 obyvatel žije na Zlínsku, Vysočině a Královéhradecku, nejméně jich mají v Praze, ve Středočeském a Plzeňském kraji," uvedla Křížová. V Plzeňském kraji je jich nejvíce na 1000 obyvatel na Domažlicku, a to 247, což je pátý nejvyšší počet v ČR. Sousední příhraniční Tachovsko těží z velkého počtu imigrantů v produktivním věku, kteří tam přišli za prací.
Mírný meziroční úbytek starobních důchodců je podle Křížové dán populačně slabou generací, která teď dosahuje důchodového věku. "Za deset let se ale situace začne podstatně zhoršovat. Věku 65 let se začne dožívat silná populační vlna lidí narozených mezi lety 1970 až 1980, takzvaných Husákových dětí. V kombinaci s dlouhodobým poklesem porodnosti a prodlužováním naděje dožití to bude velká zátěž pro státní rozpočet," uvedla. Podle projekce obyvatelstva ČR v letech 2023 až 2100 zpracované ČSÚ se do deseti let zvýší počet osob ve věku 65+ ze současných 2,3 milionu na 2,5 milionu, za 20 let na 2,9 milionu a za 30 let na 3,2 milionu.
Kvůli zvyšování věku pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním na trhu práce stoupá v posledních letech počet lidí, kteří odcházejí do předčasného důchodu. Koncem roku 2025 pobíralo v kraji předčasný starobní důchod přes 34 procent starobních důchodců. Od roku 2016 jejich celkový počet vzrostl téměř o pětinu, nejvíce v letech 2023 a 2024.
Loni v prosinci pobíralo v kraji přes 27.900 žen vdovské důchody, mužů s vdoveckými penzemi bylo pětkrát méně. Třetím nejvíce zastoupeným typem důchodů jsou invalidní s celkovým počtem téměř 26.900.