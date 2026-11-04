Starostkou plzeňského prvního obvodu se opakovaně stala Ivana Bubeníčková z ANO

Starostkou prvního plzeňského obvodu se stala šedesátiletá Ivana Bubeníčková z ANO. Zvolili ji dnes na ustavujícím zasedání zastupitelé městské části. Jde o jeden ze dvou nejlidnatějších plzeňských obvodů, má necelých 50.000 obyvatel. Kromě sídlišť Bolevec, Košutka, Lochotín a Vinice na severním okraji města zahrnuje i části Bílá Hora a Roudná. Bubeníčková stála v jeho čele i v minulém volebním období.
Prvním místostarostou zastupitelé zvolili Miroslava Šumu z ANO, dalšími místostarosty jsou Jiří Uhlík z uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců a Pirát Jiří Rezek. Rovněž obsazení těchto pozic je stejné jako v minulém volebním období.
Zastupitelstvo obvodu Plzeň 1 má 33 členů. ANO volby se ziskem 34,33 procenta hlasů vyhrálo a má 12 mandátů, druhá ODS má pět mandátů, stejně jako těsně třetí STAN. Pro Plzeň s lidovci dostali čtyři mandáty, koalice Chceme Plzeň (TOP 09, Zelení a nezávislí) tři křesla a Piráti a SPD (SPD + Trikolora + PRO s podporou Přísahy) mají po dvou křeslech. Dohodnutá koalice ANO, Pro Plzeň a Pirátů tak má 18 hlasů.
Na výsledky voleb v obvodu přišly na soud dvě stížnosti. Obě se týkaly zvolení lídryně kandidátky Pro Plzeň Šárky Chvalové. Kvůli chybnému přepisu volebních výsledků totiž měla uvedeno o 293 hlasů více, tedy zhruba desetkrát více, než skutečně dostala. V jednom volebním okrsku měla zapsáno 325 hlasů, zatímco při souběžné volbě do zastupitelstva města tam získala 35 hlasů. Ostatní kandidáti její obvodní listiny měli v tomto okrsku 28 až 37 hlasů. Také výsledky Chvalové v dalších 45 okrscích se pohybovaly mezi pěti a 91 hlasy. Soud z volební dokumentace zjistil, že Chvalová tam získala 32 hlasů. Při přepisu správného údaje ale někdo z komise omylem připsal k výsledku číslici 5 a vzniklo číslo 325. Rozdíl činil 293 hlasů. Statistický úřad po kontrolním přepočtu potvrdil, že oprava nemění počet mandátů jednotlivých stran, mění ale pořadí kandidátů Pro Plzeň. Chvalové mandát soud zrušil a za řádně zvolenou zastupitelku obvodu prohlásil Lucii Pernglau, která kandidovala na stejné listině a původně skončila jako první náhradnice strany. Chvalová se stala první náhradnicí.
V zastupitelstvu města Plzně tvoří koalici ANO, Pro Plzeň a STAN. Z deseti plzeňských obvodů je stejná koalice také ve třech zbývajících velkých obvodech 2, 3 a 4, v obvodu číslo dvě Slovany jsou do koalice přizvaní i zastupitelé ODS. Obvod 1 je tak jediný, kde je STAN v opozici.
Dnes mají svá ustavující zasedání také zastupitelstva v centrálním třetím obvodu, ve čtvrtém obvodu Doubravka a v desátém obvodu Lhota.