Starostou centrálního plzeňského obvodu je potřetí David Procházka z ANO

Jednapadesátiletý lídr kandidátní listiny ANO David Procházka se stal starostou třetího plzeňského obvodu. Rozhodli o tom dnes na ustavujícím zasedání zastupitelé obvodu. Procházka byl jediný kandidát, ve veřejném hlasování dostal 29 z 33 hlasů, tři zastupitelé se zdrželi a jeden nehlasoval. V čele nejrozlehlejšího z deseti městských obvodů, který zahrnuje čtvrti Bory, Skvrňany, Doudlevce, Nová Hospoda, Zátiší, Valcha či Radobyčice, bude Procházka třetí volební období, předtím byl čtyři roky místostarostou.
"Chtěl bych poděkovat za důvěru. Starostou se stávám potřetí, jsem první, komu se to na tomto obvodu od roku 1990 povedlo," řekl vystudovaný právník Procházka.
Na koalici se v obvodu s přibližně 50.000 obyvateli dohodly ANO, STAN a uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců. V zastupitelstvu s 33 křesly má pohodlnou většinu 22 hlasů.
Místostarosty dnes zastupitelé zvolili dosavadního člena rady obvodu Jiřího Wegera z ANO a Martina Gregara (STAN), vedoucího oddělení vodního hospodářství a rybářství v městské organizaci Správa veřejného statku města Plzně. Procházka ani místostarostové neměli protikandidáty. Všichni budou funkce vykonávat jako uvolnění, tedy plně placení, pouze Gregar bude jako uvolněný až od února příštího roku.
Obvod měl dosud tři místostarosty. V dosavadní koalici bylo ANO se STAN, Piráty a TOP 09, která se vyčlenila z koalice Spolu. STAN později někteří členové opustili.
ANO v obvodu volby vyhrálo, získalo 11 mandátů, STAN šest, hnutí Pro Plzeň s podporou lidovců má pět mandátů, stejně jako ODS, Chceme Plzeň (nezávislí, TOP 09 a Zelení) čtyři a Piráti dva zastupitele.
"Věříme, že dobré vedení stojí nejen na zkušenostech a nápadech, ale také na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci a schopnosti táhnout za jeden provaz. A přesně tak chceme k práci pro Trojku přistupovat," řekl Procházka.
V zastupitelstvu města Plzně tvoří koalici ANO, Pro Plzeň a STAN. Z deseti plzeňských obvodů je stejná koalice také ve velkých obvodech 2 a 4, v obvodu číslo dvě Slovany jsou do koalice přizvaní ještě zastupitelé ODS. V obvodu 1 jsou v koalici s ANO a Pro Plzeň Piráti a STAN je v opozici.
Dnes mají svá ustavující zasedání také zastupitelstva v sídlištním prvním obvodu, ve čtvrtém obvodu Doubravka a v desátém obvodu Lhota.