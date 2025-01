Cyklisté mají ve Starém Plzenci novou stezku, kraj chce budovat další až do Brd

„Nový úsek je velmi důležitý, protože zajistí bezpečný pohyb cyklistů i pěších přes most, a zároveň i komfortnější spojení obyvatel místní části Malá Strana s centrem města,“ uvedl starosta města Starý Plzenec Jan Eret.

Stavba začala 8. července, firma měla mít vše hotové za dva měsíce. Jenže kvůli povodním, kdy hluboko pod hladinou valících se mas vody rozbouřené řeky Úslavy skončily i prostory budoucí cyklostezky pod silničním mostem, práce se protáhly na čtyři měsíce.

Nově vybudovaný 300 metrů dlouhý úsek navazuje na už roky fungující stezku od Koterova přes louky do Starého Plzence. Když cyklisté a chodci po nově otevřené stezce překonají řeku Úslavu z levého na pravý břeh, v části zvané Malá Strana se napojí na cyklotrasu v Podhradní ulici na stezku po louce do Sedlce.

Vyrostou další stezky až do Brd

Most přes Úslavu prošel významnou proměnou. Na pravé straně ve směru na Letkov vznikla smíšená stezka pro pěší a cyklisty v délce 184,6 metru. Město nechalo vybudovat asfaltový povrch o minimální šířce 3,5 metru a nové bezpečnostní zábradlí.

Šířka vozovky pro auta byla na mostě zúžená na osm metrů, každý jízdní pruh je široký 3,5 metru a je tam ještě na každém okraji půl metru široká krajnice. „Na mostě byly instalovány speciální betonové monolitické obruby, které dosahují výšky až 51 centimetrů,“ dodal starosta k bezpečnému oddělení stezky od silnice.

„S pomocí evropských peněz, které prostřednictvím IROP směřují do regionů, se už v Česku vybudovalo přes 600 kilometrů cyklostezek. 56 kilometrů z nich připadá na Plzeňský kraj a v současném programovém období se tu buduje nejvíc cyklostezek po Olomouckém kraji,“ upřesňuje Magda Sýkorová, ředitelka plzeňské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které projekty IROP v regionech zastřešuje.

Kraj počítá s budováním dalších úseků cyklostezek ze Starého Plzence směrem do Brd a jižních Čech. Mezi Starým Plzencem a Šťáhlavy by měla v budoucnu vést hlavní cyklostezka podél železniční trati do Českých Budějovic. Dlouhodobá vize je taková, že až Správa železnic nechá rozšířit stávající jednokolejnou trať ze Starého Plzence dál na jih o druhou kolej, v cyklostezku by se měla proměnit dočasná obslužná komunikace, kterou stavbaři budou potřebovat pro svoji techniku při rozšiřování trati.