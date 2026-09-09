Starý Plzenec za 32 mil. Kč změní zanedbané místo v centru v dlouho žádaný park

Do jedné z nejvýznamnějších proměn svého středu za poslední desetiletí se pustí město Starý Plzenec u Plzně. Za 32 milionů korun vybuduje v dosud zanedbávané lokalitě Smetanka nový městský park a zahájí tak první etapu dlouho žádané dostavby centra, řekl dnes ČTK starosta Jan Eret (Pro Plzenec). Zhruba polovinu nákladů by měla pokrýt dotace EU.
Na ploše přes 8000 metrů čtverečních vznikne plnohodnotný park, který propojí pobytové plochy, sportoviště, vodní prvky i prostor pro menší kulturní a komunitní akce. "Dostavba centra je projektem, o kterém se ve Starém Plzenci mluví řadu let. Začínáme parkem, protože právě kvalitní veřejný prostor má být přirozeným srdcem budoucího centra města," řekl Eret. Město už podepsalo smlouvu se zhotovitelem.
Dominantou bude jezírko o ploše necelých 300 metrů čtverečných, bude mít hlubší a mělkou pobřežní část osázenou vodomilnou vegetací. Park doplní také suchý poldr, který pomůže se zadržením srážkové vody. Pro osvěžení lidí v parných dnech nabídne prostor dvě pítka a tři mlžítka. Zázemí pro setkávání poskytne velký altán, malá pergola, vstupní pergola a tribuna. Velký altán, který by měl mít zelenou střechu, bude kombinovat repasované původní kamenné konstrukce s novými dřevěnými prvky. Cesty a zpevněné plochy doplní mobiliář, herní prvky a nové výsadby stromů, keřů i dalších rostlin.
První etapa zahrnuje rovněž kompletní obnovu hřiště u sokolovny. Dosavadní házenkářské hřiště nahradí víceúčelová plocha o rozměrech 44x23 metrů s vodopropustným pryžovým povrchem. Sloužit bude volejbalu, tenisu, malé kopané, basketbalu a florbalu. "Obnova hřiště přinese moderní a bezpečné zázemí pro více druhů pohybu přímo v centru města, poptávka po hřišti je u nás velká," řekl Eret.
Příprava návrhu a projektové dokumentace začala vznikat v květnu 2025. Krajinářsko-architektonický návrh z kanceláře Terra Florida pracuje s členitostí terénu, s historickými stopami území i se zachováním a citlivým využitím vybraných původních konstrukcí. Součástí bude také archeologický průzkum. Park má být hotový do deseti měsíců od předání staveniště.