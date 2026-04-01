Stát ruší dotované stravné pro vysokoškoláky, plzeňská ZČU ale zdražovat nebude

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) nezdraží od dubna obědy v menze. Ministerstvo školství pro rok 2026 zrušilo podporu studentského stravování, což zvyšuje cenu jednoho obědu asi o 20 korun. Některé univerzity teď obědy zdražují. Vedení ZČU však rozhodlo, že škola pokryje výpadek příjmů z vlastních zdrojů. ČTK to řekla mluvčí ZČU Andrea Čandová.
Z letošního rozpočtu ZČU na to podle rektora Miroslava Lávičky dá více než tři miliony korun. "Dobře víme, že náklady na studium i běžný život jsou už tak vysoké. Nechceme, aby se další zátěž přenášela právě na studenty. Výpadek peněz proto pro letošní rok univerzita pokryje z vlastních zdrojů, i když to znamená, že některé plánované výdaje budeme muset odložit nebo rozložit do delší doby," uvedl.
Vinou změny ve financování veřejných vysokých škol pro rok 2026 bude podle Čandové na řadě vysokých škol dražší oběd asi o 20 korun. "Z rozpočtu zmizela dosavadní podpora v rámci ukazatele 'J', který sloužil na stravování studentů. Změna vyvolala nesouhlas v akademickém prostředí a mezi studentskými zástupci, kteří upozorňují na možné dopady na dostupnost studia," uvedla.
Podle rektora není možné tento krok považovat za samozřejmost do dalších let. Pokud by výpadek této podpory pokračoval i v budoucnu, bylo by nutné s ním počítat při sestavování dalších rozpočtů ZČU. "To by mohlo znamenat trvalý tlak na omezení některých investic nebo hledání úspor uvnitř univerzity. Navíc s ohledem na současnou mezinárodní a ekonomickou situaci nelze do budoucna vyloučit další růst cen energií, potravin a dalších vstupů, které se do nákladů na provoz stravování promítají," řekla kvestorka Martina Větrovská.
Jediná veřejná vysoká škola v Plzeňském a Karlovarském kraji má aktuálně 13.000 studentů, asi o 1000 více než v minulém akademickém roce. Nabízí vzdělávání na devíti fakultách, z toho tři jsou technické.
Ministerstvo školství rozhodlo ode dneška přesunout peníze z dotace přímo určené ke zlevnění studentského stravování do obecnějšího rozpočtového okruhu vysokých škol. Podle ministerstva budou moci školy díky změně samy rozhodnout, jak podporu studentům poskytnou.