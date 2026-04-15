Státní a městská policie v Plzni budou mít sdílené operační řízení

Ještě rychlejší a efektivnější reakci na telefonáty na tísňové linky policie a strážníků má v Plzni umožnit spolupráce státní a městské policie. Jako první v Česku chystají sdílené operační řízení, díky kterému bude možné vyslat na místo oznámení nejbližší dostupnou hlídku. Memorandum o spolupráci dnes podepsal primátor Roman Zarzycký (ANO) a krajský policejní ředitel Petr Macháček. Na tísňovou linku 158 přijímá policie v Plzni v průměru 90 oznámení denně, podobný počet oznámení přijmou denně strážníci na lince 156, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Sdílené operační řízení pomůže hlavně policistům na operačních střediscích obou složek. Operační důstojníci budou mít okamžitý přehled o počtu a dostupnosti hlídek v Plzni, takže je budou moci efektivněji řídit a poslat na místo nahlášené události. Snazší bude také koordinace různých preventivních opatření. Ubydou nutné úkony na operačních střediscích a odpadne doba nutná pro předávání informací, vysvětlila Burešová.
"Podpis memoranda je prvním krokem ke splnění popsaných cílů, ke kterým nyní realizujeme všechna potřebná technická opatření," řekl Macháček. V současnosti fungují operační systémy obou složek odděleně a strážníci a policisté komunikují převážně telefonicky nebo e-mailem, což předávání informací zpožďuje. "Projekt zároveň přispěje ke snížení duplicitních výjezdů a zrychlení reakce na mimořádné i běžné události," řekl radní pro bezpečnost Tomáš Kotora (Pro Plzeň). Kompletní dispečerské pracoviště je už podle něj v prostorách městské policie a testuje se reálný provoz.
Operační středisko Policie ČR mělo loni v Plzni 31.160 událostí hlášených na linku 158. Městská policie loni na lince 156 přijala 33.557 hlášení.
"Nový systém potvrzuje, že spolupráce mezi Policií ČR a městkou policií v našem městě je na té nejvyšší úrovni, a dokonce je označována jako unikátní v rámci České republiky. Jako město neustále přinášíme nové technologie a možnosti, jak hlídat bezpečnost v Plzni a já mám radost, že se tyto novinky osvědčují v praxi," dodal Zarzycký.
Počet událostí nahlášených na území Plzně na tísňové linky Policie ČR a městské policie:
rok Policie ČR městská policie
2023 30.652 31.249
2024 31.827 31.875
2025 31.160 33.557
Zdroj: Město Plzeň