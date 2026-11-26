Krajský soud v Plzni dnes rozhodne o odvolání ve fotbalové korupční kauze kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romana Berbra. Státní zástupce Jan Scholle požaduje přísnější tresty, případy části obžalovaných včetně dvaasedmdesátiletého Berbra chce proto vrátit okresnímu soudu k opětovnému projednání. Pro část obžalovaných chce vyšší pokuty. Obhájci naopak navrhují zproštění obžaloby nebo mírnější tresty.
Berbra v červnu 2024 okresní soud v Plzni nepravomocně odsoudil za zpronevěru peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu k tříletému podmíněnému trestu s pětiletou zkušební dobou, pokutě dva miliony korun a tříletému zákazu výkonu funkce statutárního zástupce spolku. Obžaloby z podplácení, pomoci k podplácení a účasti v organizované zločinecké skupině ho okresní soud zprostil. Berbrův obhájce nyní požaduje zproštění i v části týkající se zpronevěry. Tvrdí, že svazu žádná škoda nevznikla. Svaz, který původně podal odvolání, ho později vzal zpět a uvedl, že mu žádná škoda nevznikla.
Celá kauza se týká údajného ovlivňování deseti zápasů druhé a třetí ligy ve prospěch Slavoje Vyšehrad v letech 2019 a 2020. Podle obžaloby Berbr využíval svého postavení ve fotbalové asociaci k ovlivňování nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu. Vybraní sudí a delegáti měli za úplatky pomáhat klubu k vítězství. Státní zástupce trvá také na tom, že kolem Berbra fungovala organizovaná zločinecká skupina, do níž podle něj patřili mimo jiné někdejší sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz, bývalý ligový hráč a funkcionář Michal Káník a bývalý rozhodčí Tomáš Grímm.
Scholle navrhuje vrátit případ k novému projednání u Berbra, Rogoze, Káníka a dalších obžalovaných, kteří si podle něj byli vědomi existence skupiny a jednali v její prospěch. U dalších rozhodčích, které okresní soud uznal vinnými z přijímání úplatků, žádá především zvýšení pokut. Většina obhájců naopak požaduje zproštění obžaloby. Nepodmíněný trest čtyři roky vězení a pokutu 400.000 korun dostal u okresního soudu pouze Rogoz.