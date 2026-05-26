Stavba pavilonu chirurgie omezí provoz ve fakultní nemocnici v Plzni

Fakultní nemocnice Plzeň, největší zdravotnické zařízení na jihozápadě Čech, zahajuje výstavbu pavilonu chirurgických oborů zhruba za čtyři miliardy korun. Léta připravovaná stavba je jednou z nejzásadnějších etap historie nemocnice, řekl dnes ČTK ředitel Václav Šimánek. Oficiální zahájení stavby bude 11. června. Výstavba pavilonu se dotkne parkování a provozu v lochotínském areálu.
Nemocnice ve středu předá staveniště. Pavilon bude stát poblíž gynekologicko-porodnické kliniky, v místě záložního heliportu. "Pro nemocnici je to obrovský rozvojový krok, jedna z největších investičních akcí a zároveň významná strategická státní akce," uvedl Šimánek. Pavilon by měl fungovat po roce 2030.
Nemocnice připravila dopravní řešení podle etap výstavby, které jasně určí, jak a kudy se dostat ke vstupům do nemocnice. Motoristé musejí počítat s tím, že většina z nich po vjezdu do areálu neodbočí k urgentnímu příjmu. Kvůli stavbě bude provoz na této komunikaci omezený. "K urgentnímu příjmu dojdou jen pěší, vjezd umožníme pouze sanitkám rychlé záchranné služby a akutním pacientům v přímém ohrožení života," řekl technicko-provozní náměstek Milan Topinka. Lidé, kteří do nemocnice přijíždějí na plánované operace, využijí vchod B, ostatní vchod F nebo A. Změny v organizaci dopravy a provozu nemocnice vysvětluje v instruktážních videích a v letácích. S orientací má pomoci také výrazné značení v celém areálu.
Rozsáhlé staveniště zabere také parkovací místa. Úpravami nemocnice zajistila kolem 150 nových stání, takže se počet vyrovná. Pod psychiatrií tak vzniklo 70 nových míst, 25 jich přibylo před spodním vjezdem z Roudné, při komunikaci k Linde ve spodní části areálu je nově 20 stání. Zpevnění plochy za parkovištěm nad onkologií přineslo prostor pro odstavení 25 aut a za dialyzačním satelitem je možné zaparkovat navíc 16 aut.
Dvanáctipodlažní chirurgický pavilon s heliportem na střeše a operačním traktem bude koncentrovat chirurgické kliniky a obory z lochotínského a borského areálu nemocnice. Bude v něm chirurgie, ortopedie, neurochirurgie a urologie, velký urgentní příjem a emergency. Přestěhovat se tam má také klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.