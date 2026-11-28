Stavbu včetně interiérů navrhla světoznámá architektka Eva Jiřičná, z vlastních zdrojů ji financoval Český národní registr dárců dřeně, který zde získal nové sídlo.
Jedná se o jediný projekt v ČR, kdy byla soukromá stavba umístěna na střechu státní budovy. Proto schvalování trvalo velmi dlouho.
Nová moderní nástavba vyrostla přímo nad bývalým hematologicko-onkologickým oddělením a pacientům, dárcům kostní dřeně, lékařům a sestrám začala sloužit od prosince 2025. Její délka je asi 120 metrů, šířka 40 a výška osm metrů.
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Pro pacienty s leukémií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář
Nástavba má dvě patra – deváté a desáté na původní osmipatrové budově. Deváté patro je medicínské vyhrazené jen pacientům. V části jsou ambulance a stacionář, kde probíhá léčba hemato-onkologických pacientů z pěti krajů –Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Severočeského a části Středočeského.
V druhé části jsou separátory na odběr krvetvorných buněk a laboratorní zázemí. Desáté patro je administrativně konferenční, kde sídlí Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Je tu také sál pro konference a vzdělávací akce.
Dominantou obláčku je slunce, které shlíží na celou Plzeň. „Smysl této stavby plně vystihuje obraz slunce jako symbol naděje těžce nemocných na uzdravení. Slunce, které nezapadá. Naděje, která nekončí. Od vzniku nápadu až po realizaci uběhlo neuvěřitelných patnáct let. A nyní v souladu s přáním našeho zakladatele a autora celého nápadu primáře Vladimíra Kozy můžeme věnovat celé spodní patro nemocnici k bezplatnému užívání,“ vysvětlil při otevírání nových prostor Daniel Pagáč, ředitel ČNRDD.
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Nemocnici jsme ještě nestavěli, říká Jiřičná. Nad Plzní stvoří Obláček snů
„Jednou v deset hodin večer zazvonil mobilní telefon se záznamníkem a ozvalo se: Tady doktor Koza. Telefon jsem tedy vzala, protože jsem si myslela, že je to žert, ale nebyl, protože primář řekl, že má sen a že by chtěl udělat na nemocnici přístavbu, ale je to urgentní a musíme na tom začít pracovat hned,“ popsala architektka Eva Jiřičná. Primář Koza se otevření nedočkal, zemřel dva roky po telefonátu.
Jiřičné dílo by se dalo nazvat v jednoduchosti je síla. Prostory jsou totiž stroze vybavené, hlavní je nádherný výhled na celou Plzeň. A tomuto výhledu vůbec nic nebrání, protože součástí Obláčku jsou celé prosklené stěny vroubené terasami, které jsou zakončené rovněž jen skly.