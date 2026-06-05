Evropský unikát pro atlety postavili v Plzni. Po jeho střeše budou běhat do kopce

Jitka Kubíková Šrámková
  5:22aktualizováno  5:22
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V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše. Není zde však žádná taková, kde by se takto mohli zdokonalovat v běhu do kopce, navíc ve více úrovních nad sebou. Právě takovou možnost nabízí nově postavený tréninkový objekt, který v uplynulých dvou letech postavili a v těchto dnech dokončili na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň na Skvrňanech.

Střechu tvoří vlna pokrytá tartanem v neprudším místě se sklonem 38 procent, kde budou trénovat atleti. Pod vlnou je další běžecká dráha o délce 60 metrů pro tréninky například překážkových běžců. Jedná se o tréninkovou rovinku, kterou vlna kryje před deštěm.

„Jsou to vlastně dvě stavby v sobě, jednu tvoří vlna konstrukčně podobná mostu, pod ní je budova se střechou tvořenou běžeckou drahou, kde jsou šatny, sklady, gymnastický sál i parkovací místa,“ popisuje architekt Daniel Němeček. Na kontě má řadu sportovních staveb včetně zimních stadionů, tribun fotbalových stadionů a mimo jiné stál u zrodu plzeňského fotbalového stadionu.

Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde údajně o evropsky unikátní stavbu s tartanem na obloukové střeše. (3. června 2026)
Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde údajně o evropsky unikátní stavbu s tartanem na obloukové střeše. (3. června 2026)
Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde údajně o evropsky unikátní stavbu s tartanem na obloukové střeše. (3. června 2026)
Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde údajně o evropsky unikátní stavbu s tartanem na obloukové střeše. (3. června 2026)
Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde údajně o evropsky unikátní stavbu s tartanem na obloukové střeše. (3. června 2026)
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Součástí vlny jsou mostní ložiska umístěná na obou okrajích mostní konstrukce. Důvodem je fakt, že kovová konstrukce se roztahuje a smršťuje o několik centimetrů v závislosti na počasí.

Původní zadání podle Němečka znělo vybudovat parkování a nové šatny i cvičební prostory. „Ale vzhledem k tomu, že atletický klub se neustále rozrůstá a má víc a víc členů a protože kvůli tomu bojuje s nedostatkem místa, kde by atleti mohli trénovat, navrhl jsem vlnu,“ vypráví Němeček.

Ten prý přímo na stadionu vytvořil imitaci terénu, kam atleti léta chodí trénovat do okolí stadionu. Jsou totiž často vidět ve Slovanském údolí, kde trénují atletické umění na tamních příkrých chodnících a cestách.

Ve směru k železnici jsou součástí vlny i tréninkové schody dvou různých výšek. Jejich podoba podle Němečka vyplynula z konzultací s atlety. „Atleti jezdí na soustředění do Turecka, kde k tréninku využívali určité schody, zjistili jejich přesné rozměry a zakomponovali jsme je do stavby. Posuzovalo se asi dvacet variant, jaké schody by byly nejlepší,“ popisuje Němeček.

Najednou budou moci trénovat čtyři skupiny

Vlna je opatřená nejen atletickými drahami, ale i rostlinami, na okrajích totiž rostou rozchodníky. Na vlně je i zábradlí. Bezpečnostní je na okraji oblouku, podél zelené střechy je druhé zábradlí, což je zábrana proti běhání po rostlinách. Zábradlí má v sobě zabudované i ledkové osvětlení nižší intenzity, aby se dráha dala využívat, když je šero, osvětlení je i na sportovní ploše o úroveň níž.

Němeček místo rozchodníků původně navrhoval alpskou louku, ale ta by musela být opatřená umělou závlahou. „Hlídaly se investiční náklady, takže to nebylo možné. Rozchodníky jsou dobrým kompromisem, protože zvládnou klimaticky náročné podmínky,“ líčí architekt.

Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde údajně o evropsky unikátní stavbu s tartanem na obloukové střeše. (3. června 2026)

Podle něj v novém objektu budou moci trénovat najednou čtyři tréninkové skupiny, dvě na oblouku proti sobě, třetí může využívat schody, čtvrtá může brousit styl na rovince pod střechou. „Jsem spokojený s tím, jak stavba dopadla,“ pochvaluje si Němeček.

Původně mělo být hotovo loni v září, atleti si ale museli počkat. „Je to atypická průkopnická stavba, proto provádění nebylo jednoduché,“ vysvětlil Němeček. „Navíc tartan se nedá pokládat v zimě, i proto se dokončení protáhlo,“ sdělil sportovní ředitel AK Škoda Plzeň Michal Černý.

Pod vlnou je i testovací místnost

Podle něj bude dokončení stavby pro klub velkou změnou. I on totiž potvrdil, že klub trpí nedostatkem sportovního zázemí. „Stadion byl postavený v roce 2013, kdy měl atletický klub 350 členů, nyní je nás už 1200 let, z toho tisíc ve věku od pěti do 18 let, zbytek jsou dospělí. Je tedy jasné, že vnitřní prostory byly naprosto nedostačující,“ uvedl Černý.

Díky nové stavbě přibudou zejména šatny, pod vlnou je i gymnastický sál pro děti, který dosud klub postrádal. „Zde se budeme moci zaměřovat na základní věci z gymnastiky. Na školách se totiž gymnastické dovednosti moc netrénují, takže to musíme suplovat my. Gymnastická cvičení jsou základem pro různé discipliny v atletice,“ popisuje Černý a přiznává, že kdyby byly v novém objektu dva gymnastické sály, určitě by je atleti využili na sto procent.

Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde údajně o evropsky unikátní stavbu s tartanem na obloukové střeše. (3. června 2026)

Pod vlnou je i testovací místnost, kde se budou provádět fyziorozbory u dětí, základní masáže, ale i fyziopříprava. Oddíl v této oblasti spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. „Jak se zvýšil počet dětí, zvýšil se i počet zdravotních problémů, je třeba zlepšovat zdravotní zajištění i prevenci zranění,“ podotkl Černý.

Na stadionu díky nové stavbě přibudou i tolik potřebné skladovací prostory například pro ukládání různého sportovního náčiní. Nová stavba nemá tribunu pro diváky. Je tam ale balkonek pro stojící diváky, navíc budou moci stát během závodů i na obloukové střeše nebo pod ní na běžecké dráze.

„Sedačky využijeme tak patnáctkrát v roce, ale tréninkové plochy deset hodin denně. Úvaha, jestli udělat další sedačky nebo tréninkové prostory vyzněla tedy jasně ve prospěch tréninkových ploch,“ popsal Černý. Připomněl, že nový tartan získala v uplynulých týdnech i venkovní běžecká dráha.

Prvním testem nového objektu bude mistrovství České republiky mužů a žen v atletice pod otevřeným nebem, které se uskuteční 25. až 26. července. Tento vrchol domácí atletické sezony nabídne divákům souboje o mistrovské tituly a zároveň poslouží jako klíčová kvalifikace pro srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu.

Historie atletického stadionu

Výstavba atletického stadionu začala v srpnu 2011, její první etapa byla dokončena na jaře 2012, kdy vznikl ovál dlouhý 400 metrů s osmi drahami a vnitřním prostorem pro další disciplíny. V červnu 2013 byla hotová druhá etapa, která zahrnovala výstavbu tribuny s kapacitou 852 diváků, včetně vnitřních prostor s šatnami, posilovnou, rozcvičovnou a tunelem pro trénování v zimě, a parkovacích stání.

V roce 2019 se postavilo občerstvení pro veřejnost a v roce 2020 byla rozšířena rozcvičovna se sektory pro vrhy a hody, skoky do výšky a o tyči, která byla propojena s běžeckým tunelem.

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