Stavební učiliště v Plzni prošlo modernizací za 90 milionů, ušetří na energiích

Střední odborné učiliště stavební v Plzni (SOU), jediná škola se všemi stavebními obory v Plzeňském kraji, prošlo modernizací za 90 milionů korun. Jde o největší investici od výstavby areálu v roce 1983. Díky zateplení všech budov, nové střeše a větrání s rekuperací odpadního tepla do učeben ušetří škola ročně na energiích jednotky milionů korun. SOU, které vzdělává přes 600 žáků, eviduje v posledních čtyřech letech výrazný nárůst poptávky po učebních oborech. ČTK to dnes řekl ředitel Miloslav Šteffek.
"Třeba poprvé v historii školy máme celou skupinu klempířů i pokrývačů v prvním ročníku. To jsme nikdy nezažili. To je 12 a 12 žáků. Po 'střechařích' je velká poptávka, na trhu práce asi největší," uvedl Šteffek.
Podle vedoucí krajského odboru školství Jaroslavy Havlíčkové jsou místa, která SOU každý rok nabízí, obsazená. "A to i obory, které se po republice těžko naplňují, jako je pokrývač, klempíř, tesař," řekla. Největší zájem je podle vedoucího učitele odborného výcviku Adama Klika o instalatéry a truhláře. "Zvyšuje se také o obory pokrývač a klempíř, zedníka naplníme vždycky na 24 žáků a velká poptávka je i po malířích a lakýrnících. A také po elektrikářích i zámečnících v Horním Bříze - tyto jsou pořád plné," uvedl Klik. Odborný výcvik má SOU v dílnách v Plzni z roku 2019, které stály 50 milionů Kč, na stavbách a ve firmách.
Stavebníci podle Šteffka chtějí hodně vyučené mladé lidi. "Je tady fronta, ale my těch pár řemeslníků vychováváme pro celý kraj, protože máme žáky nejenom z Plzně, ale i ze sousedních a okrajových okresů," uvedl.
Modernizaci budovy téměř z poloviny zaplatil Národní plán obnovy. Jejím cílem je úspora nákladů na vytápění, snížení emisí skleníkových plynů a zajištění kvalitního vzduchu v učebnách. Stavebníci spolu se zateplením budovy vybavili rekuperační vzduchotechnikou a instalovali fotovoltaické panely s výkonem 0,2 megawattu.
"Oficiálně se uvádějí úspory 47 procent. Areál je obrovský, vytápí se i domov mládeže, takže náklady jsou vysoké," řekla Havlíčková. "Uspoříme nižší jednotky milionů korun ročně," řekl ředitel. Od roku 2015 je součástí učiliště škola v Horní Bříze s 200 žáky, kde se vyučují obory kamnář, keramik, obkladač, strojní mechanik a elektrikář. Tento areál už je zateplený a podle Šteffka má aktuálně dvojnásobný počet žáků, než měl před pěti lety. Je jich tam 200 a v Plzni přes 400.
Podle Pavla Zolotareva, výrobního šéfa stavební firmy Miras Plzeň, prodlouží investice životnost objektu o desítky let a zvýší komfort pro žáky i učitele. Šlo o zakázku metodou Design & Build. Dodavatel navrhl úsporná opatření, zpracoval projekt, zajistil stavbu, instaloval zařízení a zajistil energetický management. Nejnáročnější byla instalace fotovoltaiky, řešila se únosnost střech, umístění i výkon solárnbích panelů.