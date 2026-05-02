Sté narozeniny loutky Hurvínka připomenou v jeho rodné Plzni dvě výstavy

Dvě výstavy, jedna v Západočeském muzeu a druhá venkovní v sadovém okruhu, připomenou v Plzni sté výročí vzniku loutky Hurvínka. Poprvé se objevil po boku o zhruba šest let staršího Spejbla 2. května 1926. Hurvínka i jeho duchovního otce, loutkáře Josefa Skupu, v Plzni připomene také červnový mezinárodní loutkářský festival Skupova Plzeň a také Divadlo J. K. Tyla v inscenaci S.K.U.P.A. napsané přímo pro divadlo.
Ve Smetanových sadech se dnes slavnostně otevírá panelová výstava Hurvínkovi k narozeninám! Přibližuje historické okolnosti vzniku Hurvínka, představuje jeho tvůrce a mapuje jeho další vývoj i úspěchy. "Ačkoliv byl Hurvínek původně stvořen jako doplněk Spejbla, jeho temperament, energie a smysl pro humor jej rychle povýšily na hvězdu vlastního formátu. Společně dodnes tvoří legendární dvojici, která se stala ikonou české kultury. Tato výstava připomene nejen genezi a historii obou loutek, ale také odkaz Josefa Skupy v divadelnictví," řekla radní pro kulturu a památky Eliška Bartáková (ANO).
Od 12. června připravilo Západočeské muzeum v Plzni jubilejní výstavu Hurvínek 100 - Z Plzně do Plzně, která přiblíží vývoj a historii postavy a seznámí i s ostatními členy rodiny - Spejblem, Máničkou, Žerykem a paní Kateřinou. "V muzeu se tématu plzeňského loutkářství věnujeme dlouhodobě. Výstava nabídne přiměřené množství informací, spoustu zajímavostí, autentické exponáty, interaktivitu i dostatek zábavy," slíbil ředitel Jiří Orna.
Tento týden se loutka Hurvínka vrátila ze své roční cesty kolem světa. Místní Muzeum loutek ji vyslalo na putování po Českých školách bez hranic a Českých školách v zahraničí. "Společně s Žerykem cestu odstartovali v Bruselu, přeletěli oceán a procestovali část Kanady, USA i Evropu, kde prozkoumali Itálii, Německo, Velkou Británii či Irsko. Cesta je zavedla i do Austrálie. Dohromady navštívili 25 míst po celém světě," řekla vedoucí Muzea loutek Markéta Formanová.
Hurvínkovu stezku v těchto dnech zařadily do programu Slavnosti svobody. Ukazuje méně známou historii, Skupovu odbojovou činnost za druhé světové války a jeho věznění v nacistické drážďanské věznici. Červnový festival Skupova Plzeň uvede inscenaci Divadla Spejbla a Hurvínka Kabaret Hurvajz, která má dnes v Praze premiéru. Tylovo divadlo zahájí festival svou novinkou S.K.U.P.A. Kabaretně pojatá hra pohlédne na loutkoherce ve všech odlescích jeho pestré osobnosti.
Své nejslavnější dřevěné rodáky připomíná Plzeň na několika místech. Jejich sousoší je od roku 2002 v Šafaříkových sadech a od roku 2020 je na náměstí Republiky lavička se sedícími bronzovými sochami ve velikosti dospělého muže a malého chlapce. Další jejich sochy, vyřezané ze dřeva, jsou od podzimu 2021 na zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka u Boleveckých rybníků. Plzeň má ulici Skupovu, Spejblovu i Hurvínkovu.
Kde je dnes první loutka Hurvínka, se neví. Jedna z nejstarších kopií, pravděpodobně vyrobená kolem roku 1926, je v Moskvě, řekla Formanová. Po válce Skupa věnoval Spejbla a Hurvínka svému příteli, ruskému loutkáři Sergeji Obrazcovovi. Spejbla později Skupova manželka přivezla zpět a věnovala ji Plzni jako originální první loutku. Nyní je v městském archivu, řekla Formanová.
Přestože je Hurvínkovi sto let, i dnešní děti o Spejblovi a Hurvínkovi slyšely. "To povědomí se snižuje. Je zajímavé, že mezi (českými) dětmi ve světě je mnohem vyšší, protože rodiče, jak jsou daleko od své vlasti, tak jim pouštějí pohádky. A pouštějí jim i Hurvínka," dodala Formanová.