Blesková povodeň řádila ve Štěnovicích. Trhala asfalt a smetla auto pod most

V pět hodin odpoledne se už po štěnovické ulici V Potocích po obou stranách potoka pohybovali dobrovolníci, ale i obyvatelé domů, kterým voda zaplavila domy. Jakmile to šlo, pustili se hned do odklízení následků bleskové povodně. Do toho střídavě pršelo, nebo svítilo slunce.

Voda se už sice vrátila do koryta potoka, ale všude kolem byla spoušť. Zuřící voda měla takovou sílu, že strhala asfalt na silnici, brala s sebou ploty, větve a tráva obmotaly zábradlí podél potoka. Tam, kde voda zběsile tekla, se válejí kusy nábytku, popelnice, boty, kbelíky, zkrátka vše, co jí stálo v cestě.

Úroda v zahrádkách je pryč, zbyly jen nánosy bahna a větví. „Jestli to bude jako bahno z Nilu, tak to tu poroste jedna dvě,“ řekl s nadsázkou při dívání se na ´sklizenou´ zahrádku bratr Drahomíry Havlíčkové, který přišel své sestře pomoct. Ta měla o něco větší štěstí, než sousedé, protože se jí voda nedostala do domu, ale zaplavila jen sklepy a zničila vše kolem nemovitosti.

„Začalo hodně pršet v půl jedné a trvalo to hodinu. Tady byla krásná vyasfaltovaná cesta, už je pryč...,“ posteskla si Havlíčková, která zavzpomínala na podobnou velkou povodeň, která se obcí přehnala naposledy 1. května 1975. Od té doby, jakmile zaprší, má strach. Spolu s bratrem a synem dávali na hromadu vše, co po řádění vodního živlu už je nepoužitelné.

Na světlé fasádě domu Jany Kosnarové je do výše zhruba jednoho metru vidět, kam až voda vystoupala. Při probírání věcí a vylévání z nich nechtěné hnědé vody, zjistila, že jí chybí jedna gumovka. „Asi mi uplavala. Voda se nám dostala do koupelny a na záchod, naštěstí těsně před kuchyní se zastavila. Kdyby to tu bylo poprvé, ale je to tu poměrně často. Kdykoliv zaprší, trnu hrůzou a raději jedu domů, abych situaci sledovala. Myslím si, že za to mohou čtyři velké výrobní haly, které stojí nad Štěnovicemi a pod nimi je malá retenční nádrž. Všechno je svedené do naší kanalizace a ta pak velké množství vody nemůže pobrat, “ domnívá se žena, před jejímž domem projížděl obrovskou lagunou bagřík a dával na stranu vymleté kusy asfaltu.

Na zábradlí u hasičské zbrojnice si místní jednotka dobrovolných hasičů nechala uschnout obleky. „Čekáme akorát na svačinu a pak se hned zase pustíme do práce. Musíme se domluvit, kdo bude organizovat dobrovolníky, kteří se nabízejí s pomocí,“ řekl během přestávky hasič Petr Bednář.

Potvrdil, že v obci pršelo od rána. Poplach se jim rozezvučel ve 12.46 hodin a na pomoc lidem se rozjelo 18 mužů. „Museli jsme staršího pána, který je na invalidním vozíku, vyndat oknem a také maminku s miminkem po žebříku z prvního nadzemního podloží,“ vyjmenoval Bednář. Na pomoc s bleskovou povodní jim přijeli také profesionálové ze Slovan a Přeštic.

Místní hasiči čekali, až voda v potoce opadne natolik, aby mohli vyprostit auto, které se zapasovalo pod mostem. Odnesla ho tam voda. V neděli vpodvečer z něj bylo vidět jen kousek červeného plechu. Jeho majitel se ho snažil před vodním živlem zachránit. Voda ale začala strašně rychle stoupat a už se nemohl dostat bezpečně domů. Vylezl proto na velký balvan a čekal na něm až do příletu záchranářského vrtulníku. Vozidlo voda sebrala a postupně ho dovalila až pod most.

Nakonec se po neúspěšných pokusech dobráci domluvili s profesionály z Plzně Košutky, kteří mají pro takový případ vyprošťování speciální auto.