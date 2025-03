Peníze z vrácených stipendií jsem použil na chod školy, hájí se u soudu exděkan

Zhruba půl hodiny četl státní zástupce jména studentů Fakulty zdravotnických studií (FZS), Fakulty filosofické i dalších fakult Západočeské univerzity v Plzni, kterým devětatřicetiletý Štich podle spisu vyplácel mezi lety 2019 až 2021 stipendia. Jednalo se zhruba o 50 případů.

Uváděl také výše vyplacených stipendií a k tomu částku, která ze stipendia putovala na účet exděkana nebo spřátelené osoby. Například vyplatil stipendium 16 tisíc korun a 15 tisíc putovalo na jiný účet. V dalším případě činilo stipendium 14 tisíc a 12 tisíc putovalo na Štichův či spřátelený účet, četl státní zástupce. V dalším případě to bylo 18,5 tisíce korun a 17 tisíc putovalo na další účet a tak dále.

Stipendia byla vyplácena většinou za mimořádné služby pro fakultu, například za přednášky o první pomoci, na zahraniční cesty, za pomoc při přednášce v oblasti záchranář, za pomoc při výuce nebo za právní pomoc FZS, tvrdí obžaloba.

„Obviněný zcela evidentně hospodařil s finančními prostředky, které mu nenáležely, ale přesto je používal ve svůj prospěch tak, že je převáděl na osoby spřízněné, od kterých si je nechával vracet na svůj účet,“ viní Šticha státní zástupce Libor Řeřicha.

Zjednodušení administrativy, tvrdí

Studentům a studentkám Štich vysvětlil, že peníze zaslané na další účet půjdou na rekonstrukci FZS či na placení provozních nákladů fakulty, což se prý jinak zajistit nedalo. Štich tvrdí, že takto to bylo méně administrativně náročné. „Při zajištění a placení dané věci musel vždy rozhodovat děkan a tajemník, takže byly nutné dva podpisy, což bylo administrativně náročné,“ tvrdí obžalovaný.

„Všichni studenti, kterým bylo vyplácené mimořádné stipendium, dělali něco navíc pro školu. Nikdy se udělování stipendií neřešilo dopředu, ale ad hoc,“ vysvětlil Štich.

Západočeská univerzita požaduje po exděkanovi 765 tisíc korun, o které jeho jednáním přišla. „Univerzita od začátku deklarovala, že pokud se závažné skutečnosti uvedené v obžalobě potvrdí, považujeme to za mimořádně alarmující, zejména s ohledem na možné zneužití studujících i podřízených zaměstnanců. Univerzita se připojila k probíhajícímu trestnímu řízení s návrhem na náhradu škody, která se týká nejen financí, ale i újmy na dobrém jménu fakulty a celé univerzity,“ vysvětlila Kateřina Dobrovolná ze ZČU.

Štich vinu odmítá

Podle obhájce Tomáše Gřivna exděkan z obžalobou nesouhlasí, vinu neuznává a odmítá uzavřít dohodu. Štich podal stížnost proti usnesení, podle něj není důkaz, že peníze použil pro svou potřebu.

Podle něj obžaloba nezjišťovala, zda byly peníze použity na rekonstrukci, vybavení kanceláří či občerstvení při státnicích. „Měly by být provedeny důkazy, jestli práce hrazené ze stipendií byly provedeny a kdo je zaplatil. Pokud byly peníze použité pro fakultu, nebyl by to trestný čin, protože fakultě nevznikla žádná škoda,“ tvrdí Štich.

Gřivna upozornil na možnou nevěrohodnost výpovědi ženy, která v médiích kauzu rozvířila a je také jednou ze studentek, jež figuruje mezi těmi, kdo stipendia dostával. Markéta Zemanová, nyní Beránková, je totiž manželkou současného i předchozího předsedy akademického senátu Václava Beránka, s kterým byl Štich ve sporu.

Štich vysvětlil použití peněz ze stipendií třeba tak, že vznikaly vícenáklady kvůli nesouběhu zakázek a dodávek. „U mé kanceláře se stalo, že do ní měli stěhovat nábytek, ale nebyla vymalovaná, takže jsem ji nechal vymalovat za peníze ze stipendií, aby se následně nemusel nábytek opět vystěhovávat,“ vysvětlil Štich.

Rektorát podle něj někdy platil přes stipendia pobyty různých akademických pracovníků. Tímto způsobem placení se Štich inspiroval. Ze stipendií platil třeba pádla k paddleboardům na závody studentů, různé drobné nákupy k vozidlům, například škrabky, dovybavoval simulátor sanitního vozu, v covidu pořídil herní konzoli, peníze byly použity také na rozloučení se studenty, kdy se platilo pohoštění. „Kdybychom platili cateringovou společnost, bylo by to dražší,“ uvedl Štich další důvod, proč peníze ze stipendií FZS použila.

„Nepřipadalo mi, že by použití stipendií měl být nějaký problém,“ sdělil Štich. Po dnešní zkušenosti, kdy skončil u soudu, by už jako děkan mimořádná stipendia k hrazení třeba rekonstrukcí či občerstvení a dalších věcí nevyužíval, uvedl.