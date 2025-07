Božkovská likérka začala s výrobou míchaných nápojů před třemi lety a podle slov výrobního ředitele společnosti Josefa Bergla od té doby zaznamenává každoročně v podstatě zdvojnásobení prodejů.

Míchané drinky v praktických plechovkách s obsahem alkoholu mezi čtyřmi a půl a šesti procenty jsou nyní k dostání ve většině obchodů a supermarketů. Vyrábí se klasické verze tradičních koktejlů, ale i jejich nealkoholické varianty. Souvisí to se skutečností, že mladá generace více dbá na zdravý životní styl a klasické alkoholické nápoje upozaďuje.

„Linky v Božkově opouští měsíčně 1,8 milionu plechovek s míchanými nápoji. Roční produkce by měla být 12 až 14 milionů kusů, loni to ještě bylo jen osm milionů kusů. Nová automatická linka umí vyrobit tři tisíce plechovek za hodinu, ale už uvažujeme o tom, že bychom další investicí tuto kapacitu zdvojnásobili,“ říká Josef Bergl.

Poptávka po kategorii RTD produktů už také není podle marketingového šéfa likérky Patrika Skály pouze letním trendem. „Druhý vrchol přichází o Vánocích, ale tyto vrcholy v prodejích se začínají vyrovnávat a z míchaných nápojů se stává celoroční segment. V Česku zaznamenávají RTD jako jediné dvouciferný procentní růst prodeje mezi všemi kategoriemi alkoholických nápojů,“ vysvětluje Skála.

Stock se nyní svými produkty RTD podílí 33 procenty na tuzemském trhu. Ten souhrnně narostl za posledních pět let na jedenáctinásobek.

Na zvýšenou poptávku po nápojích s nižším obsahem alkoholu firma podle jeho slov zareagovala vybudováním vlastní RTD linky v Plzni, rozšířením portfolia produktů o nové alkoholické i nealkoholické varianty a zavedením nových dvacetilitrových kegů určených pro restaurace, sezonní podniky či letní festivaly.

Nová linka pokrývá i zahraniční trh

Stock Plzeň – Božkov vyrábí 23 druhů RTD koktejlů ve všech kategoriích - od rumových přes vodkové, ginové, ale také na bázi whiskey, tequily nebo hořkých bylin. Mezi nejprodávanější produkty patří Republica - Mojito a Amundsen - Sex on the beach. V letošní soutěži Volba spotřebitelů navíc uspěla i Republica - Piña Colada či grapefruitový Dynybyl – Gin & Tonic Spritz.

Aktuální produktovou novinkou jsou nealkoholické verze RTD’s, které společnost uvedla do prodeje na začátku července. V nealko verzi nabízí božkovská likérka Amundsen - Sex on the beach Nealko, Republica - Piña Colada Nealko a Republica Mojito Nealko.

„Stálice v segmentu našich RTD produktů, jako jsou Republica - Mojito nebo Amundsen - Sex on the beach tvoří v současnosti čtvrtinu objemů míchaných alkoholických RTD za poslední tři měsíce v ČR. Novinka Amundsen – Sex on the beach se tak stává absolutním vítězem z pohledu výkonnosti a je tak jedničkou i u spotřebitelů z řad generace Z. Z pohledu výkonnosti tak novinka Amundsen - Sex on the beach předbíhá hit uplynulých let Republica - Mojito,“ doplňuje Lenka Kozelková, Brand Manager společnosti Stock Plzeň - Božkov.

Nová linka je jedinou svého druhu v celé skupině Stock Spirits Group a pokrývá i produkci pro další zahraniční trhy, na kterých je skupina aktivní, především pro Německo, Polsko, Itálii nebo Slovensko a také pro Velkou Británii.

Kromě RTD drinků domácích značek Republica nebo Fernet Stock společnost z Plzně distribuuje i drinky míchané na bázi tequily Sierra nebo whiskey Clan Campbell.

Portfolio chtějí rozšiřovat

Vzhledem k rostoucímu spotřebitelskému trendu chce Stock Plzeň – Božkov portfolio RTD i nadále rozšiřovat a zaměřit se i na další produkty, které osloví například současné konzumenty ochucených piv či nealko nápojů. „Podle aktuálních dat ze zahraničí se nejedná o přechodnou vlnu zvýšené poptávky po této kategorii. Růst zájmu o nízkoalkoholické a nealkoholické RTD produkty očekáváme v ČR i celé Evropě minimálně až do roku 2028,“ uzavírá marketingový ředitel společnosti Stock Plzeň - Božkov Michal Jakl.

Stock Spirits Group je jedním z předních výrobců lihovin ve střední Evropě a vlastní a spravuje rozsáhlé portfolio silných místních i světových značek lihovin. Firma byla založena v roce 1884 v Terstu Lionellem Stockem, italským podnikatelem a průkopníkem v oblasti chutí, který je považován za jednoho z prvních inovátorů v tomto odvětví.

Portfolio skupiny tvoří více než 80 značek. Působí v devíti zemích střední a západní Evropy: Polsku, České republice, Slovensku, Francii, Itálii, Německu, Rakousku, Chorvatsku a Bosně a Hercegovině. Zaměstnává více než 1 800 lidí a provozuje osm výrobních závodů.