Stodská nemocnice léčí chronické rány studenou plazmou, má ojedinělý přístroj

Novou metodu pro léčbu chronických ran zavedla Stodská nemocnice. Díky speciálnímu přístroji využívá k bezbolestné léčbě chronických ran, pro syndrom diabetické nohy a další kožní onemocnění takzvanou studenou plazmu. Novou léčebnou metodu zatím nehradí zdravotní pojišťovny, pacienti ve Stodu za jednu terapii zaplatí 350 korun, což odpovídá i cenám jiných typů ošetření chronických ran, řekl dnes ČTK ředitel nemocnice Daniel Hajšman.
Stodská nemocnice před rokem otevřela poradnu pro pacienty s chronickými ranami. Léčba studenou plazmou je inovativní medicínská technologie, která využívá nízkoteplotní plazmu, což je ionizovaný plyn o teplotě 38 až 40 stupňů Celsia, který působí přímo na povrch rány, řekl lékař Jakub Tolar. "Při této teplotě nepoškozuje zdravou tkáň, aplikace je bezbolestná. Ovšem částice plynu mají silný antimikrobiální účinek," vysvětlil. Se speciálním přístrojem i s léčbou studenou plazmou má zkušenosti z předchozí praxe v Německu. Plazma dokáže podle něj velmi účinně ničit bakterie a viry, včetně kmenů rezistentních vůči antibiotikům. Podporuje také hojení a regeneraci tkání stimulací buněčné aktivity a zmírněním zánětlivé reakce.
Studená plazma pomáhá řešit téměř všechny akutní i chronické infekce včetně pooperačních. "Lze ji aplikovat při léčbě popálenin, bércových vředů, při syndromu diabetické nohy, při léčbě kožních onemocnění a defektů," vyjmenoval Tolar. Studenou plazmu ale lze využít i třeba ve stomatologii při prevenci vzniku zánětů a při chronických zánětech. V některých zemích se experimentálně používá i při onkologických onemocněních. Speciální přístroj kINPen MED, který Stodská nemocnice pořídila i díky dárcům, mají v Česku jen dvě další nemocnice, v Praze a Brně.
Tento způsob léčby není zatím v ČR příliš rozšířen. Nehojící se rány přitom postihují tisíce lidí. "V souvislosti se stárnoucí populací a s častějším výskytem onemocnění, která doprovázejí chronické rány, bude tento problém stále aktuálnější. Nehojící se rány představují jednu z největších zdravotních výzev naší doby," poznamenal lékař.
První pacienti už ve Stodu léčbou prošli. Při terapii lékař sleduje pomocí speciálních brýlí s autofluorescencí bakteriální zatížení v ošetřované ráně, které viditelně mizí už během ošetření. Terapie se opakuje podle rozsahu a charakteru rány třikrát až sedmkrát. "Výsledky léčby u prvních indikovaných pacientů jsou velmi dobré. Rány se zmenšují a pacientům se ulevilo hlavně od bolestí," dodal Tolar. Výhodou je, že po indikaci a první terapii za účasti lékaře může další sezení provádět kvalifikovaná sestra.