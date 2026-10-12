Stodská nemocnice otevřela revmatologickou ambulanci pro lidi s bolestmi kloubů

Pacientům s bolestmi a otoky kloubů, ranní ztuhlostí nebo dalšími potížemi souvisejícími s revmatickými nemocemi pomáhá nově revmatologická ambulance, kterou otevřela nemocnice ve Stodu na Plzeňsku. Nabízí krátké čekací lhůty na vstupní vyšetření, diagnostiku, léčbu i dlouhodobou péči, řekl dnes ČTK mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
"Nabízíme poradenství, diagnostiku a komplexní péči o pacienty jak s typickými revmatologickými potížemi, tak i dalšími potížemi interního charakteru, které s touto odborností souvisí," uvedl lékař ambulance Pavel Jeremiáš. Revmatická onemocnění zahrnují desítky diagnóz, které mohou zasahovat také do dalších oborů zdravotní péče, například dermatologie nebo plicního lékařství, řekl.
V Česku se podle Jeremiáše běžně čeká na vyšetření u revmatologa týdny až měsíce. Do nové ambulance ve Stodu se mohou objednat pacienti doporučení praktickým či jiným ošetřujícím lékařem, ale i lidé bez doporučení.
Mezi typické příznaky revmatických onemocnění patří bolesti a otoky kloubů, zejména drobných kloubů rukou, zápěstí a nohou, které přetrvávají alespoň dva týdny. Potíže se mohou objevit také v ramenou a okolních svalech a omezovat zvedání paží. Častá je opakovaná bolest nebo ztuhlost kloubů v noci a ráno po probuzení. Dalším možným projevem jsou dlouhodobé bolesti bederní páteře spojené s ranní ztuhlostí, které se zmírňují pohybem. U kolen může nemoc doprovázet pocit tepla v kloubu, ztuhlost po spánku či delším odpočinku a omezení pohybu. Revmatologické potíže mohou provázet také kožní projevy, problémy s dýcháním nebo močením.
Nová ambulance rozšiřuje nabídku specializované péče stodské nemocnice. V posledních dvou letech tam přibyly například ambulance pro ischemické choroby srdeční, poradna pro chronické a špatně se hojící rány, druhá ortopedická a cévní ambulance a nutriční poradna. "Z těchto důvodů jsme také museli vybudovat dvě nové ordinace ve vedlejší budově a v posledních měsících probíhají také časté stavební úpravy v ambulantní části nemocnice, abychom připravili pro všechny provozy a pacienty ideální a příjemné prostředí," uvedl ředitel nemocnice Daniel Hajšman.
Stodská nemocnice se 193 lůžky je druhou největší nemocnicí zřizovanou Plzeňským krajem. Ročně ambulantně ošetří 23.600 lidí a hospitalizuje 4500 nemocných. Areál prochází postupnou modernizací zhruba 12 let. Od roku 2014 investovala nemocnice do stavebních úprav a zdravotnického vybavení přes 400 milionů korun. Z velkých investic se blíží stavba nového křídla urgentního příjmu a výjezdového stanoviště záchranné služby.