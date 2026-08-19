Stodská nemocnice rekonstruovala bytový dům pro zaměstnance, získá nové ordinace

Rekonstrukci bytového domu pro zaměstnance dokončila v srpnu Stodská nemocnice. Od února v něm pracovali stavbaři, kteří zrekonstruovali čtyři dosud neopravené byty, přízemní prostory a fasádu za 18 milionů korun. Nově v něm jsou také dvě ordinace s čekárnami a bezbariérovým vstupem. Nemocnice díky tomu uvolní prostory v hlavní budově, řekl ČTK mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
Jedenáct bytů 1+1 je pro zaměstnance, kteří nemají vlastní bydlení nebo pocházejí z jiného regionu a ve Stodě jsou jen část týdne, uvedl ředitel nemocnice Daniel Hajšman. Sedm bytů nemocnice opravila už dříve, nyní dokončila zbývající čtyři.
Největší přínos vidí ředitel v přestavbě dosud nevyužívaného přízemí. Vznikly tam dvě ordinace, čekárny, toalety a bezbariérový vstup. Ordinace praktických lékařů se do nich přesunou z hlavní budovy, kde podle Hajšmana narůstá ambulantní provoz, přibývají odborné poradny, ale ubývá tam volných prostor. Nemocnice uvolněná místa využije pro chirurgickou ambulanci a expektační lůžka, která budou blíže urgentnímu příjmu. U budovy zároveň vzniklo osm parkovacích míst pro pacienty.
Stodská nemocnice se 193 lůžky je druhou největší nemocnicí zřizovanou Plzeňským krajem. Ročně ambulantně ošetří 23.600 lidí a hospitalizuje 4500 pacientů. Areál prochází postupnou modernizací zhruba 12 let. Od roku 2014 investovala nemocnice do stavebních úprav a zdravotnického vybavení přes 400 milionů korun.
Mezi významné projekty patřila rekonstrukce operačního traktu a vzduchotechniky, pořízení CT, zateplení hlavní budovy, modernizace laboratoří a lékárny, přístavba ambulantního traktu s interními akutními lůžky a gastroenterologií, rekonstrukce rehabilitace či oddělení následné péče. Letos kromě oprav bytového domu odstranila bývalé výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby, márnici a garáže.
"Ve Stodě plánujeme do konce roku otevřít například osteologickou či revmatologickou ambulanci a zahájí se tu unikátní léčba komplikovaných ran. Z velkých investic se blíží výstavba zcela nového křídla urgentního příjmu a výjezdového stanoviště záchranné služby nebo modernizace parkoviště pro pacienty. Jedná se o stavby rovněž v souhrnu v řádech stovek milionů korun," uvedl hejtman Kamal Farhan (ANO).